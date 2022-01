Da li Apple naočare mogu da isprave vid?

Apple naočare imaju mogućnost da isprave vid. Nove Apple naočare treba da se pojave na svetskom tržištu sa novim funkcijama. Međutim, trenutno se najviše govori o tome da ove naočare mogu da poprave vid.

Apple za sada nije zvanično potvrdio ovu informaciju. Ideja o korekciji vida se zasniva na patentu pod kojim su Apple Glass zavedene. Naziv patenta Apple Glass ukazuje da je reč o podesivom sistemu sočiva.

Prema nekim informacijama Apple Glass imaju samostalnu funkciju da prepoznaju potrebe korisnika kada je u pitanju njihov vid. Korisnik ne mora da ide od očnog lekara već može da se koristi automatskim podešavanjem položaja sočiva tako da njegov vid bude najbolji moguć. Svako može da se koristi ovom funkcijom na jednostavan način.

Svaka Apple Glass sadrži jedno ili više podesivih sočiva od kojih je svako konfigurisano da se poravna sa očima korisnika. Neka od sočiva imaju u sebi tečne kristale koji imaju u ovom slučaju značajnu funkciju u pružanju boljih uslova za vid. Tečni kristali su pod kontrolom funkcija ovih naočara tako da pružaju jasniju sliku korisniku.

Kako bi ovaj sistem bio moguć jasno je da će Apple Glass imati kontrolno kolo i senzore koji prate pogled korisnika. Sa pomeranjem pogleda korisnika očekuje se da će se sistem sočiva podešavati prema potrebi (kratkovidost, dalekovidost, itd).

Ovaj patent sa jedne strane zvuči odlično za sve one koji imaju probleme sa vidom. Sa druge strane zvuči prilično jezivo za sve očne lekare. Prema patentu koji je Apple prijavio očni lekari više nisu potrebni kada je u pitanju određivanje dioptrije. Ugroženi su i optičari jer se sočiva Apple Glass samostalno podešavaju prema potrebi korisnika. Zvuči zaista fantastično sa jedne strane i prilično nerealno sa druge strane. Zato je važno naglasiti da je Apple do sada predao brojne patente koji se nikada nisu pojavili na tržištu. Iako se šuška da će se Apple Glass pojaviti, još uvek se ne sme tvrditi da će se to i dogoditi.

