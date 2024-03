Da li Apple razvija 20“ MacBook sa preklopnim ekranom?

Do sada se Apple nije pojaviljivao na tržištu preklopnih uređaja, ali teško je očekivati da će ceo jedan segment prepustiti svom najvećem rivalu – Samsung-u. Poznati Apple analitičar Ming-Chi Kuo smatra da će ova kompanija uskoro ući na tržište preklopnih uređaja, ali ne sa telefonom, već sa računarom koji će imati preklopni ekran. Kuo očekuje da će se takav Apple laptop pojaviti na tržištu u naredne tri godine.

Prema njegovim izvorima, u Apple-ovom roadmap-u upisano je da će se preklopni MacBook sa ekranom dijagonale 20.3“ pojaviti na tržištu 2027. godine. Da se nešto radi na tu temu, potvrđuje i MacRumors sajt, na kome se navodi da su do sada u opticaju bile bar tri verzije ovog uređaja, koji možda već postoje u Apple-ovim razvojnim centrima. Pomenućemo i Marka Gurmana iz Bloomberg-a, koji je nedavno objavio da prvi preklopni Apple-ov uređaj neće biti iPhone, već neki „veliki uređaj“.

Ukoliko su ove informacije tačne, to će biti do sada najveći Apple-ov laptop, znatno veći od trenutno najvećeg 16“-nog MacBook Pro-a. Iako se uređaj pominje u kontekstu laptopa, to više izgleda kao da Apple planira da predstavi ogroman iPad. Ovakav laptop bi suštinski bio kao dva tableta spojena zajedno. Ipak, pošto je Apple u pitanju, verovatno možemo da očekujemo i neka iznenađenja i inovacije. Možda Apple razmišlja i da ovom uređaju doda odvojivu tastaturu, koja bi se nosila između dva ekrana (kao listovi u knjizi).

Postoji mogućnost i da Kuo greši u vezi ovog uređaja. To ne bi bilo prvi put. On je 2021. godine najavio da će kompanija 2023. godine predstaviti preklopni telefon, što se očigledno nije desilo. Jedna stvar mu ipak ide na ruku – Apple je već dobio patent za modularni MacBook, koji bi mogao da bude osnova ovog uređaja. Doduše, u patentu se vodi da bi korisnici mogli da kupuju nezavisno ekrane, tastature i druge uređaje, i da ih nakon toga magnetnim putem povezuju i koriste zajedno.

Izvor: ExtremeTech

