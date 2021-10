Da li će se obustaviti tužbe protiv Activision Blizzard?

Activision Blizzard se nedavno suočila sa dve ozbiljne tužbe. Ministarstvo za zapošljavanje i stanovanje (DFEH) je tužilo proizvođača igrice zbog diskriminacije, seksualnog zlostavljanja i kulture „bratstva“ unutar ogranizacije.

Blizzard kapitulirao, priznao krivicu

Izvršni direktor Bobby Kotick poriče ove tvrdnje ukazujući da će „ljudi snositi odgovornost za svoje postupke“. Međutim, Activision Blizzard ima još jednu tužbu za vratom od strane Komisije za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC). Da je reč o ozbiljnoj pretnji pokazuje i činjenica da je proizvođač igrica pristao na nagodbu. Cifra koja se spominje je veća od 18 miliona dolara.

DFEH je uložio prigovor na ovu nagodbu, pod obrazloženjem da bi to dovelo do uništavanja dokaza koji su ključni za njihov slučaj i da bi to nanelo ogromnu štetu njihovoj tužbi. DFEH je državni ogranak Kalifornije, dok je EEOC američka savezna agencija. DFEH je uložio sledeću žalbu: „Predoložena uredba o pristanku sadrži odredbe kojima se sankcioniše efikasno uništavanje i/ili falsifikovanje dokaza kritičnih za slučaj DFEH-a, poput dosije-a osoblja i drugih dokumenata koji dokazuju seksualno uznemiravanje, odmazdu i diskriminaciju.“

DFEH ukazuje da poravnanjem dolazi do uništavanja svih dokaza, čemu se oštro suprostavljanju. EEOC je odgovorio na ovaj progovor a novi odgovor je pokazao da će ceo slučaj da dobije mnogo veće razmere od do sada viđenih.

Pored toga slučaj DFEH su vodila dva advokata koji su radili za EEOC. Tokom njihovog angažmana u EEOC učestvovali su u postupku poravnanja sa Activision Blizzard-om. A sada se protive tom istom poravnanju. Shodno tome, dolazi do sukoba interesa, kršenja profesionalne etike i Zakona o ponašanju advokata Kalifornije. Sa druge strane, pojavljivanje istih advokata u slučajevima koji prate proizvođača igrice su javnost doveli u zabunu. Sve je veći pritisak javnosti u Kaliforniji da se javno otvore dokumenti.

