Da li čekati novu generaciju ili kupiti grafičku kartu odmah?

Sa RTX 4080 na horizontu, da li bi ipak trebalo da kupite stariji, jeftiniji GPU? Dok stojimo na ivici nove generacije grafičkih kartica iz Nvidije i AMD-a, poznata diskusija se ukorenila na internetu.

Da li je prethodna generacija GPU-a još uvijek vredna kupovine kada je nešto novije, sjajnije i moćnije na pomolu? Možemo to da vam razjasnimo: da. Argument ostaje isti kao i za prethodnih nekoliko generacijskih izdanja – da je besmisleno kupovati proizvod na ivici da postane „zastareo“ i da cene često ne padaju dovoljno da bi vredeo novca. U ovom argumentu postoji logika, ali on ne uzima u obzir ogroman problem: tržište GPU-a već dugo vremena nije sledilo logiku. Bar ne na bitne načine. Da, u prošlim godinama mogli ste da odete do svoje lokalne prodavnice računara i uzmete novu grafičku karticu sa relativnom lakoćom, bilo da je to potpuno novi model u MSRP-u ili prethodna generacija koju je zamenio uz popust, ali poslednjih nekoliko godina je dokazalo da jednostavno ne možete predvideti budućnost tržišta, GPU-a ili drugog.

Kada su GPU-ovi poput Nvidia GeForce RTX 2070 i RTX 2080 prvi put objavljeni, mnogi PC igrači i računarski entuzijasti su verovali da se nadogradnja u odnosu na prethodnu generaciju ne može opravdati suludo visokim cenama, i da je čekanje da se serija 3000 ispadne bilo razumnija opcija – i onda je nastao pakao.

Ampere serija kartica kao što je GeForce RTX 3060 imala je podeljeno mišljenje o ceni – neki su smatrali da je to razumno, dok su drugi žalili zbog očigledne smrti pristupačnih grafičkih kartica. Kriptomarket je doživeo procvat u Ethereumu, što je kartice učinilo veoma privlačnim rudarima koji su ih masovno kupovali za upotrebu u farmama za rudarenje kriptovaluta, dok je pandemija Covid-19 izazvala probleme u lancu snabdevanja i nedostatak čipova koji su uticali na skoro sve u svetu tehnologije, od računarskih komponenti do automobila i uređaja. Sva ova oskudica je naduvala cenu GPU-a, pri čemu je GeForce RTX 3080 dostigao prosečnu cenu preprodaje od skoro 3 puta više od originalne MSRP. AMD je prošao malo bolje. Jedna razlika između načina na koji su dve kompanije pristupile situaciji bila je u vezi sa kriptominingom, pri čemu je Nvidia na kraju ponovo objavila ažurirane modele skoro cele svoje Ampere serije opremljene preventivnim sredstvima protiv rudarenja.

Ove LHR (low-hashrate) kartice nisu bile u potpunosti otporne na krekovanje, ali su možda pomogle da se ljudi odvrate od kupovine brda RTX 3060. S druge strane, AMD je priznao situaciju i izjavio da kada kupac kupi GPU, može slobodno da radi sa njim šta želi. Međutim, veliki problem je to što ova oskudica nije uticala samo na tu generaciju grafičkih kartica – ona je takođe naduvala cenu skoro svakog GPU-a na tržištu. Argument o čekanju do puštanja nove generacije grafičkih kartica kako bi se kupio jeftiniji, stariji model ili novo izdanje po priličnoj ceni potpuno je nestao skoro preko noći. Hoće li se ovo ponoviti? Teško je reći. Nestašica je uzrokovana raznim problemima koji su se desili u isto vreme, ali ako Covid-19 izazove veća ograničenja u lancu snabdevanja, onda je verovatno da bi i Lovelace i RDNA3 GPU mogli da vide da će njihove cene početi da rastu zbog potražnje. Kripto tržište takođe ima sve šanse da se oporavi s obzirom na njegovu volatilnost, tako da se ne biste trebali osećati kao da smo još izašli iz problema. Ipak, imamo jednostavniji argument u svemu ovome: vredi kupiti novi GPU ako se vama isplati.

Stariji GPU-ovi još uvek imaju mnogo mesta na tržištu. Morate samo da pogledate Steam hardversku anketu da vidite koliko gejmera još uvek koristi kartice koje su stare nekoliko generacija u ovom trenutku, a u zavisnosti od igara koje igrate, verovatno vam nije potrebna posebno moćna grafička kartica. Većina pucačina iz prvog lica i igara u battle-royale stilu namerno održavaju sistemske zahteve niskim kako bi privukli više igrača, na primer. Kako troškovi života postaju sve viši u mnogim zemljama širom sveta, jednostavno nema smisla nadograđivati se na „sledeću veliku stvar“ samo zbog toga, a i Ampere i RDNA2 GPU-ovi će i dalje biti relevantni i sposobni za godine koje dolaze. Ako vidite posebno dobru ponudu za jeftinu grafičku karticu u narednim nedeljama, ne dozvolite da raniji korisnici pokušaju da vas ubede da sačekate Lovelace ili RDNA3.

