Da li COVID blokada Kine može da košta Apple milione?

Apple bi mogao da se suoči sa manjkom u milionima ako kineske mere protiv COVIDa potraju nekoliko nedelja ili meseci.

Problem sa totalnim karantinom

Vlasti u Kini su kao odgovor na novi talas COVID-a zaključale područja poput Šangaja. Ove oblasti su važne za iPhone jer su tu nalaze dobavljači delova. Nove mere u Kini na ovaj način mogu da nanesu veliku ekonomsku štetu kompaniji Apple.

Do sada Šangaj je pod blokadom tri nedelje. Ali očekuje se da će potrajati više od dva meseca. To znači da ukoliko Apple ne pronađe novog dobavljača dolazi do manjka proizvodnje od 6 do 10 miliona iPhona. To se pre svega odnosi na iPhone 13 ali i na druge strarije serije.

Novo zatvaranje u Kini ne utiče samo na Apple već i na Dell i Lenovo. Da li će doći do novih nestašica zavisi od sposobnosti da se nađe novo rešenje.

Izvor: Cnet

