Da li čujete Jeni ili Lorel?

Internet nam je doneo novu zvučnu zagonetku oko koje raspravlja čitav svet, slično debati oko plave i zlatne haljine koja je jedno vreme bila glavna tema internet rasprava. Sada se korisnici na Twitter-u i Reddit-u pitaju da li se na zvučnom zapisu čuje Jeni (Yanny) ili Lorel (Laurel).

Korisnik Reddit-a je ovaj klip podelio pre nekoliko dana i od tada se ne prestaje sa pitanjima ko čuje Jeni a ko Lorel. Naime, ako pustite snimak sa uključenim basom mogu da se čuju oba. Clo Feldman, žena koja je objavila viralni snimak Yanny naspram Laurel kao tvit, rekla je u YouTube videu da ne zna ko je kreator snimka. Međutim, prema pisanju Wired-a, smatraju da je u pitanju operski pevač angažovan od strane Vocabulary.com.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Ljudi su prilično podvojenog mišljenja oko toga šta se čuje na zvučnom zapisu, ali tim Laurel je u vođstvu, prema analitičarima iz kompanije Talkwalker. Zapravo, 53,9% ljudi čuje Laurel, dok 46,1% čuje Jeni. Ovo je očigledno veoma popularna tema, s obzirom na to da je 746.500 puta spomenuto na društvenim mrežama Jeni u odnosu na Laurel, rekla je kompanija koja je merila u periodu od 24 sata. Za to što neki čuju jedno a neki drugo postoji mnogo razloga od toga da je sam snimak loš, preko činjenice da svaki čovek ima drugačiju fizionomiju samim tim ima i drugačije građene uši, do toga da slušamo snimak na različitim slušalicama, boljeg ili lošijeg kvaliteta, a neki smatraju i da je stvar u godinama. „Odrasli i starije osobe počinju da gube sluh na višim frekvencijskim opsezima, što bi moglo objasniti zašto stariji čuju Laurel, dok recimo osmogodišnje dete čuje Jeni”, piše The Verge. Bez obzira na brojeve, sigurno je da će ovo još neko vreme biti tema dosta žustrih debata.

Izvor: CNET

