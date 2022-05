Da li Facebook može da zaštiti lične podatke korisnika?

Izveštaji dovode u sumnju sposobnost kompanije da se pridržava propisa o privatnosti.

Facebook navodno nije u stanju da uzme u obzir veći deo ličnih podataka korisnika koji su u njegovom vlasništvu, uključujući to za šta se koriste i gde se nalaze, prema internom izveštaju koji je procurio.

Inženjeri privatnosti u Facebook-ovom timu za reklame i poslovne proizvode napisali su izveštaj prošle godine, sa namerom da ga pročita rukovodstvo kompanije. U njemu je detaljno opisano kako bi Facebook mogao da reši sve veći broj propisa o korišćenju podataka, uključujući nove zakone o privatnosti u Indiji, Južnoj Africi i u drugim zemljama. Autori izveštaja opisali su u izveštaju da platforma često nije upućena kako se rukuje ličnim podacima njenih procenjenih 1,9 milijardi korisnika.

Inženjeri su upozorili da će Facebook imati poteškoća da obeća zemljama kako će tretirati podatke građana. „Nemamo adekvatan nivo kontrole i objašnjenja o tome kako naši sistemi koriste podatke i zato ne možemo sa sigurnošću da vršimo kontrolisane promene politike ili spoljne obaveze“. „Ipak, to je upravo ono što regulatori očekuju da uradimo, povećavajući rizik od grešaka i lažnog predstavljanja,“ napisano je u izveštaju.

Čini se da je glavna prepreka Facebook-a u praćenju korisničkih podataka nedostatak sistema „zatvorenog oblika“, navodi se u izveštaju. Drugim rečima, sistemi podataka kompanije imaju „otvorene granice“ koje mešaju korisničke podatke prve strane, korisničke podatke trećih strana i osetljive podatke.

Da bi opisali koliko je teško ući u trag specifičnim podacima Facebook-a, autori izveštaja su smislili metaforu da sipaju flašu mastila u jezero a zatim pokušavaju da je vrate u bocu:

„Ova boca mastila je mešavina svih vrsta korisničkih podataka (3PD, 1PD, SCD, itd.) Sipate to mastilo u jezero vode (sistemi otvorenih podataka) i oni teku svuda. Kako da vratite to mastilo u bocu? Kako to ponovo organizovati, tako da teče samo na dozvoljena mesta u jezeru?“

Da li se Facebook pridržava svih zakona?

Bivši zaposlenik Facebook-a koji je ostao anoniman rekao je, da je pitanje gde podaci idu unutar kompanije.

Autori izveštaja navode da je Facebook ranije imao „„luksuz“ da se bavi novim propisima o privatnosti jedan po jedan“, kao što su GDPR EU i Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača.

Međutim, doneti su zakoni o zaštiti podataka iz celog sveta, uključujući Indiju, Tajland, Južnu Afriku i Južnu Koreju. Dokument dovodi u sumnju da li je Facebook bio u stanju da se pridržava takvih zakona. Takođe da li je sada spreman da izdrži “cunami” novih zakona koji postavljaju slična ograničenja.

„Obzirom na to da ovaj dokument ne opisuje naše opsežne procese i kontrole u ​​skladu sa propisima o privatnosti, jednostavno je netačno zaključiti da pokazuje nepoštovanje“, rekao je portparol Facebook-a.

Novi propisi o privatnosti širom sveta uvode različite zahteve i ovaj dokument odslikava tehnička rešenja koja gradimo da bismo proširili trenutne mere koje imamo za upravljanje podacima i ispunjavanje naših obaveza.“

