Da li je YouTube Remix osuđen na propast?

Najveći video portal na svetu odlučio je da počne da naplaćuje usluge slušanja muzike. Da li će korisnici prihvatiti ovaj novitet?

YouTube je očigledno rešio da unovči svoju poziciju pa je tako posle YouTube Red (debakla) odlučeno da se kreira muzički servis radnog naziva Remix. Kompanija Alphabet pregovara sa produkcijskim kućama, a prvi koji je pristao na saradnju je Warner Music Group, dok se Sony Music Entertainment i Universal Music Group premišljaju. Ovaj svojevrsni “muzički dinar” YouTube planira da predstavi u martu sledeće godine.

Ovo bi bio treći pokušaj IT giganta da YouTube približi rivalima Spotify i Apple Inc. koji uveliko zarađuju na ovaj način. Pitanje je ipak koliko je ovaj servis po ukusu YouTube korisnika koji nisu previše raspoloženi da plaćaju usluge koje su oduvek bile besplatne. Čini se da je ovaj servis više napravljen kako bi se zadovoljili direktori iz muzičke industrije koji žele više prihoda od ovog servisa. Pokazalo se da je to oduvek bilo kontraproduktivno kad se misli na kompanije umesto na potrošače.

YouTube proširuje ponudu

Servisi koji naplaćuju muziku dali su novu snagu muzičkoj industriji koja je godinama imala problem sa padom zarade usled promena navika potrošača. Muzička industrija je u početku pretila YouTubeu zbog piraterije, ali je na kraju shvatila da ne može da tera ljude da kupuju diskove i kasete kada sve postoji na netu. Servisi koji omogućavaju legalno slušanje muzike vratili su moć muzičkoj industriji. Ipak, oni smatraju da bi bili još bogatiji da nema YouTubea koji im ne daje dovoljno para za to što milioni ljudi slušaju muziku na ovaj način.

Muzika je jedna od najpopularnijih žanrova videa na YouTubeu privlačeći milijardu korisnika mesečno. To je ogromna brojka na koju industrija gleda kao gomilu dolara koji ne stižu u dovoljnim količinama. Treći pokušaj naplate, YouTube Remix, pokušaće da privuče korisnike i na taj način izbegne propast poput Google Play Music i YouTube Music Key koji su se na kraju utopili u jednako neuspešni YouTube Red. Ovaj servis nudi gledanje videa bez reklama za mesečnu nadoknadu. To je samo jedan od mnogih opcija koje Alphabet uvodi u popularni video servis kako bi zadržao lidersku poziciju.

Novi servis će po ugledu na Spotify imati streaming na zahtev uz obavezne YouTube elemente kao što su video klipovi. Konačni uspeh lansiranja u martu zavisiće najviše od dogovora sa velikim igračima. Na kraju će konačnu ocenu dati krajnji korisnici, ako neće da plaćaju, YouTube će morati ozbiljno da se zamisli.

Izvor: Bloomberg

