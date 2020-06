Da li ste kodirani za marketing?

Iako danas mnogi tvrde da u poslu opstaju samo oni spremni na svakodnevni multitasking, prava je istina da morate početi od toga da svaku od veština i znanja koje koristite usavršite. Posebno kada govorimo o veštinama koje se naizgled malo ili nimalo preklapaju. Na primer – marketing i programiranje.

Počnimo od velike istine: svi mogu da nauče da kodiraju. Da biste bili mag, potrebno je mnogo truda, rada i iskustva, ali osnove svako može da savlada. U mom slučaju, sve je počelo od kodiranja. Još kao klinac, a i dugo tokom školovanja, bio sam očaran kodiranjem. Zato sam na kraju postao inženjer informacionih tehnologija. Logično, moj profesionalni svet trebalo je da bude IT. I bio je, dok me spremnost na stalno novo učenje nije dovela na (na prvi pogled) sasvim drugačiju teritoriju: marketing. Odjednom, tehnologija je izgubila bitku s mojom novom strašću – građenjem brendova.

Naravno da nisam usamljen slučaj u potpunom zaokretu u karijeri, a dugo sam bio i ubeđen da se IT svetu profesionalno neću vraćati. Velika zabluda. Kao što se svi mi menjamo, menjao se i svet. I danas nema marketinga bez tehnologije.

Ako krenete da istražujete, pronaći ćete nebrojeno mnogo tekstova koji vam pomažu i savetuju vas kako da sebe unapredite da biste uspeli u marketingu. Budite otvoreni za nove ideje; razmišljajte van okvira; budite precizni u govoru i pisanju; naučite da vodite tim i usmeravate ga. Nigde ni reči o IT-ju. Zašto?

Činjenica je da marketing i programiranje nemaju dodirnih tačaka, bar ne na prvi pogled, a ni na drugi. Međutim, kada poznajete kodiranje, dobijate i određene veštine neophodne za marketing: strpljenje, spremnost da ispitujete i proveravate, snagu da odbacite urađeno i krenete od početka. A tada dolazimo i do stvarnih znanja.

Danas je sve digitalno. Ako ne postojiš u online svetu – bukvalno te nema. Svaki programer baš taj svet najbolje razume i po njemu se prirodno kreće. Kada poznajete teren, mnogo je lakše u njemu pronaći prostor za druge stvari, na primer – za svoj brend.

Da ne pomislite da je veza između marketinga i programiranja proizvoljna, evo i nekoliko konkretnih znanja o tehnologijama koje su sada i osnova uspešnog marketinga.

Kodiranje vas uči da razmišljate

Najprostije, programirati znači rešiti postojeći problem. Što više iskustva imate, to spremnije pristupate novim izazovima. Steve Jobs je rekao: „Svi bi trebalo da nauče programiranje, jer vas to uči kako da razmišljate”. Kodiranje je metodično, sistematično, pronalazi pravi prilaz zadatku, a tako i najlogičnije rešenje. Ne najlakše – najlogičnije. Vi logički secirate problem, ispitujete svaki ishod i tek tada birate dalji pravac. A priznaćete da to jeste najbolji način da se stigne do cilja, u bilo kojoj poslovnoj sferi. Svakom timu potreban je onaj koji rešava problem, a u marketingu vas upravo ova veština lansira u sam vrh.

Isto tako, kroz programiranje naučićete koliko je svaki detalj važan. Programeri često sve dovode u pitanje jer znaju koliko problema može da napravi tačka-zarez na pogrešnom mestu. A u marketingu oštro oko je neophodno, kao i spremnost da proveravate i svoj i tuđi rad. To je jedini način da budete sigurni da je ideja dobra.

Kodiranje poboljšava sposobnost da donosite odluke

Programeri probleme uočavaju brže od ostalih. Samim tim, naučili su i da brzo reaguju i svaku prepreku otklone. Idealno za marketing. „Kompjuteraški” mozak je navikao da svakom procesu pristupa out-of-the-box: tako se potencijalni problemi uklanjaju i pre nego što se pojave. Brzo i precizno. Da ne pominjemo da je jednako primenljivo i u razvoju softvera i u stvaranju nove komunikacione platforme. Naravno, svaki nov pristup treba proveriti – if else, ako me razumete.

Ne manje važno jeste i to što će vam poznavanje programiranja kao procesa pomoći u izboru digitalne agencije. Znaćete šta svaka od stavki znači i da li je nešto precenjeno ili zaboravljeno. A to može mnogo da utiče na budžet vaše kompanije.

Unapredićete svoju digitalnu pismenost

Ako poznajete programiranje a nađete se u marketingu, mnoge alatke koristićete intuitivno, što je i za vas i za kompaniju velika prednost. Kako se Internet prezentacija „hostuje”, šta je API, kako radi Google analitika, šta je CMS… Neće vam trebati dodatna objašnjenja.

Naučiće vas timskom radu i jasnoj komunikaciji

Da, programeri su češće solo igrači, ali kompleksni projekti i dalje se rade timski. U IT svetu timovi mogu da budu ogromni, a svi procesi se prate i hijerarhija je vrlo jasna. Sa svima njima treba pronaći zajednički jezik. Ova veština je u marketingu neophodna (proverite sve one tekstove), posebno jer komunikacija ide i ka menadžmentu i ka korisnicima.

Kodiranje nadograđuje funkcionalna znanja

Pomenućemo samo neke. Google analitika je neophodna za merenje uspešnosti svake marketinške kampanje jer se tako razume uticaj na korisnike i poruka se prilagođava njihovim potrebama praktično u realnom vremenu. Za to vam je potreban kod pomoću kog pratite ono što ste uradili, a kasnije i znanje da razumete informacije koje dobijate. Google Tag se postavlja u okviru Internet prezentacije i na osnovu njega se optimizuje sadržaj. JavaScript koji informacije šalje trećoj strani, i tako dalje.

Tu je i često zanemareni Excel. Ako umete da ga koristite, nećete zavisiti od analitičara i njegovog umeća da vam prenese potrebne informacije. Finansije, plasman, prodaja… razumećete i uspešno analizirati sve ove procese. Uz osnovno znanje matematike, statistike i obrade podataka koje poseduje skoro svaki programer, na kreativan način možete samostalno ukrstiti sirove podatke i dobiti korisne informacije.

Po mom mišljenju, svako koga makar malo interesuje marketing, mora da poznaje osnove SEO-a. Možda nikada nećete koristiti kanoničke tagove, ali morate da imate osećaj za dobru optimizaciju sadržaja koji plasirate. Ako ne razumete Google i način kako se (smisleno) bira ono što će se naći na Internet prezentaciji, arhitektura informacija predstavljaće vam velik problem. A pogrešno oblikovan sadržaj ni na koga neće ostaviti utisak.

Kodiranje ima jasne principe

KISS (Keep it simple, stupid): Kao i u kodu, i u marketingu uvek treba da postoji samo jedna ključna poruka. Kratko, jednostavno i precizno.

Kao i u kodu, i u marketingu uvek treba da postoji samo jedna ključna poruka. Kratko, jednostavno i precizno. YAGNI (You ain’t gonna need it): Kad god pomislite da će određeni deo koda možda biti potreban u budućnosti – neće. Kao i dodatna poruka, samo će zbuniti korisnike.

Kad god pomislite da će određeni deo koda možda biti potreban u budućnosti – neće. Kao i dodatna poruka, samo će zbuniti korisnike. Single Responsibility: Svaki deo koda treba da ima samo jednu, specifičnu funkcionalnost. Baš kao i proizvod – dok to ne pronađete, kreativna platforma nije dobra.

Svaki deo koda treba da ima samo jednu, specifičnu funkcionalnost. Baš kao i proizvod – dok to ne pronađete, kreativna platforma nije dobra. DRY (Don’t repeat yourself): Ključna stavka i u programiranju i u marketingu. Ne radi isto što i konkurencija, ne ponavljaj.

Šta je zaključak

Marketing se sve više oslanja na analitiku. I digitalnu i analognu. Već dugo suština nije u samoj informaciji, nego u načinu na koji se određeni sadržaj (kodiran ili ne) predstavlja. Sve je u pričanju priče.

Kao što je svakom programeru neophodno da profiliše sebe kao stručnjaka koji za svaki problem kompanije bira ili kreira najbolje aplikativno rešenje, i marketari moraju da nauče kako digitalni kanali unapređuju tržište i poziciju brenda i/ili proizvoda jer će samo tako moći da prate korak većih igrača. Za pobedu u marketinškom svetu neophodna su vam sva oruđa i oružja. Bez velikih objašnjenja.

Marketing formira trend. A trend – makar na trenutak – oblikuje stvarnost. Ne propuštajte svoju životnu priliku samo zato što ste bili sigurni da vam neko umeće nije potrebno. Ne postoji nepotrebno znanje. Makar za online kviz. Koji je neki mudri programer kodirao, a do vas je stigao pametno plasiranim digitalnim banerom.

Autor: Jovan Bugarčić, inženjer informacionih tehnologija i direktor marketinga kompanije IMLEK

