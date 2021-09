Datalab: Idu li fiskalne kase u zasluženu penziju?

Kada je pre više od 15 godina u Srbiji stupio na snagu prvi Zakon o fiskalizaciji, oslanjao se na takvo tehničko rešenje da se svaki promet u maloprodaji evidentirao u fiskalnu memoriju svojevrsnih hardverskih uređaja. Određena tehnološka ograničenja, a pre svega nedovoljna penetracija interneta te 2005.godine, fiskalizaciju su usmerila na rešenje da svaki maloprodajni promet mora biti evidentiran kroz fiskalne kase odnosno fiskalne štampače uz terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalnih uređaja.

Fiskalizacija 15 godina kasnije

U Srbiji danas u nešto oko 300.000 maloprodajnih, možete sresti najrazličitije uređaje na pultovima za naplatu – od malo naprednijih digitrona kod kojih se termalna traka za štampu gotovo ručno okreće do savremenih All In One fiskalnih uređaja. Gotovo uvek se podrazumeva hardverski uređaj koji često zauzima i ceo pult za naplatu, sa mnoštvom kablova, dodatnim terminalom koji “na kraju dana šalje podatke negde gore”… Svaki od tih uređaja obavezno se fiskalizuje pre puštanja u rad, redovno servisira, a stari propisi definišu i štampanje svakog računa u 2 primerka od kojih jedan dobija kupac, a drugi se čuva na kontrolnim trakama kod prodavca.

Verovatno ne možete da zamislite odlazak u kupovinu, a da neko od trgovaca nema problem sa izvlačenjem trake iz fiskalne kase, nestankom struje ili onim čuvenim pitanjem “ko je izvukao ovaj kabel i odakle”. Neretko, Nalog za ispravku fiskalnog računa, ukoliko vraćate kupljenu robu, menjate je ili potražujete svoj novac nazad – dobićete ručno ispisan na paragon bloku.

Očekivanja su da će većina fiskalnih kasa otići u istoriju, a softverska fiskalizacija može da radi i na Android telefonima

Sa druge strane, ponuđači poslovnih programa i njihovi korisnici iz segmenta maloprodaje su nailazili na brojne izazove u povezivanju sa takvim kasama i štampačima. Neki od tih uređaja su zahtevali dodatne drivere, posrednike u komunikaciji, razna programiranja i integracije, a one najrasprostranjenije kase po malim prodavnicama često nisu ni mogle da se povežu sa nekim od poslovnih rešenja. Jedna od najtežih rečenica korisnika duboko će ostati urezana u pamćenje svih supportera poslovnih rešenja: “Nije mi izašao fiskalni!”. Očaj u glasu, strah od poreskog prestupa i kupac koji besno čeka da dobije svoju kupljenu robu je neodoljiva kombinacija stresa kod korisnika!

U međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem, u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Gde ćemo sa svim tim kablovima?

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 153/20 krajem 2020.godine objavljen je novi Zakon o fiskalizaciji koji se primenjuje od 1.januara 2022. godine.

Novim Zakonom predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima, putem stalne internet veze, u realnom vremenu. Naravno, postoje i tehnička rešenja u situacijama kada u prodajnom objektu nije moguće obezbediti stalnu internet vezu.

Vlada Republike Srbije uredila je oblast fiskalizacije u dva pravca: jedan je vezan za donošenje odluke o tome koje će sve delatnosti morati da uvedu izdavanje fiskalnih računa tokom sledeće godine, a druga uredba vezana je za način izdavanja računa, koji je sada pojednostavljen i nudi izbor više mogućnosti.

Već za par meseci videćemo na delu promene koje ove dve uredbe nose sa sobom. Nove uredbe praktično uključuju gotovo sve delatnosti gde se vrši promet dobara ili usluga na malo i njima će biti uključen u proces fiskalizacije najširi krug preduzetnika koji posluju u našoj državi.

Sigurno je da će neki deo postojećeg hardvera koji se koristi u svrhe fiskalizacije moći da se koristi i dalje, uz prepravke i prilagođavanje novom sistemu od strane vendora. Ipak, očekivanja su da će većina uređaja koji su trenutno rasprostranjeni, pogotovo onih koji su samostalne fiskalne kase koje se najčešće koriste u trgovinama malih formata ili u preduzetničkim radnjama, otići u istoriju i na reciklažu. Zameniće ih moderni mali uređaji, android telefoni i fiskalizacija čiji je nosilac ovaj put softver, a ne hardver. Bez kablova, robusnih mašina i bespotrebnog dupliranja papirne štampe.

Kako ćemo proći “lakše i jeftinije”?

Novi model fiskalizacije podrazumeva da je poreski obveznik u obavezi da evidentira svaki ostvareni promet na malo, bez obzira na to kako je to plaćeno, da li gotovinom, čekom, platnom karticom ili na neki drugi način. Ono što je bitno napomenuti jeste da nove uredbe ne prave razliku između toga na koji način je obveznik fiskalizacije oporezovan, nebitno da li je u pitanju PDV sistem, ili preduzetnik paušalac, što nas dovodi do zaključka da su sada mnoge paušalne delatnosti obuhvaćene novim sistemom fiskalizacije.

Većina tih preduzetnika svoje šifre delatnosti je i birala između ostalog i zato što nisu potpadale pod stari Zakon o fiskalizaciji i sada su pred velikim pitanjem: Hoće li morati da kupuju fiskalne kase?

Čini se da ipak nema razloga za takav strah. Pored najava o subvencionisanim nabavkama novih elektronskih fiskalnih uređaja, uredba definiše da će preduzetnici ipak moći da prođu jeftinije, bez fizičkog fiskalnog uređaja, jer će izdavanje fiskalnih računa po sadašnjim normama moći da se izdaje putem gotovo bilo kog android uređaja uz jednostavan softver, a da se štampa na bilo kom štampaču. To će umnogome olakšati uvođenje nove elektronske fiskalizacije, a svim novim obveznicima koji su dužni da uvedu izdavanje računa smanjiti troškove.

Odgovor većini preduzetnika bi bio da se ne brinu; jer se ova reforma sprovodi na način da ne podrazumeva obaveznu nabavku skupih velikih uređaja, uvođenje novih internet linija i razvlačenje novih kilometara kablova, a to je već dovoljan signal da ćemo proći “lakše i jeftinije”.

Po Uredbi o elementima elektronskih fiskalnih uređaja, postoji mogućnost da će izdavaoci računa moći da ih izdaju putem android pametnih telefona ili svog računara, i da ih štampaju na bilo kom štampaču, a biće im potreban samo softver sertifikovan za izdavanje fiskalnih računa od strane Poreske uprave Srbije. To bi smanjilo troškove u startu, i olakšalo navikavanje na novu obavezu u svakodnevnom poslovanju.

Datalab korisnici i fiskalizacija

Novi model fiskalizacije za većinu PANTHEON korisnika u Srbiji neće promeniti puno toga u načinu rada u maloprodaji, s obzirom da je Datalab već ove promene lokalizovao za Sloveniju, Hrvatsku i odnedavno Crnu Goru. Srbija preuzima iste modele fiskalizacije, što ukazuje na to da će svoja stečena znanja i iskustva iz zemalja u regionu Datalab primeniti i prilagoditi fiskalnoj politici u našoj zemlji.

Ipak, za Datalab kao ponuđača poslovnih rešenja, nešto se ipak menja. Pored ustaljenog načina rada sa PANTHEON korisnicima koji to već jesu i softver imaju implementiran u svoj maloprodajni sektor, otvara se potpuno nova sfera saradnje sa malim prodavnicama, preduzetnicima i korisnicima koji do sada u svoje maloprodaje nisu implementirali poslovna rešenja. U svetlu softverske fiskalizacije, kao jednostavnog i jeftinog rešenja za svaku prodavnicu, Datalab malim korisnicima nudi podršku u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji a kroz upotrebu jednostavnih android ili web rešenja za maloprodaju.

PANTHEON Retail android aplikaciju preuzmite besplatno sa adrese: RA/RC

Autor: Dejan Kontić, Head of Sales, Datalab

Podelite s prijateljima

Tweet