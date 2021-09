Fiskalizacija v2 – dolaze novi fiskalni uređaji

Tokom jeseni nas čeka veliki posao – sve fiskalne kase u zemlji treba zameniti novim fiskalnim uređajima koji će račune slati poreskoj upravi u realnom vremenu. Rok je 1. januar 2022. godine, i nadležni kažu da neće biti pomeranja rokova. Kako izgleda fiskalni uređaj druge generacije?

Prošle godine je usvojen novi zakon o fiskalizaciji, čija je primena odložena do 1. januara 2022. godine. U međuvremenu je Poreska uprava objavila tehničko uputstvo koje određuje funkcionisanje novih uređaja, ali i precizira čitav tehnički proces fiskalizacije. A posao je obiman – procenjuje se da u zemlji ima preko 300.000 prodajnih mesta za koja treba obezbediti novu opremu i sve to povezati u funkcionalnu celinu.

Ko se (ne) fiskalizuje

Počnimo ipak od početka – na koga se to ustvari odnosi? Za početak, na sve firme koje imaju fiskalnu kasu, ali i neke druge: fiskalna kasa je obavezna za sve koji prodaju robu i usluge fizičkim licima (maloprodaja), mada kao i ranije postoje izuzeci. Ti izuzeci su definisani prema šiframa delatnosti i postojali su i ranije, ali je izmenom propisa lista izuzetaka značajnu smanjena. Tako će fiskalnu kasu morati da imaju zanatlije koji se bave starim zanatima, koji su bili izuzeti od ove obaveze, a posedovanja fiskalne kase traži se i za različite online biznise među kojima je i online trgovina.

Nije jasno da li će se ta GSM komunikacija posebno plaćati mobilnom operatoru ili će trošak snositi država

U tabeli navodimo delatnosti koje su i dalje izuzete od obaveze fiskalizacije. Vidimo recimo da fiskalne uređaje sada moraju imati i škole jezika (online ili fizičke), različite ustanove neformalne edukacije itd., koje su ranije bile izuzete od ove obaveze. Šifra delatnosti 4791, Trgovina na malo posredstvom pošte i Interneta, je takođe bila oslobođena fiskalna kase, ali od 1. januara 2022. godine će fiskalizacija biti obavezna.

Koja je logika države u ovom smislu zašto sada odjednom su potrebno fiskalne kase, a godinama unazad nisu bile potrebne za ove delatnosti? Objašnjenje koje dobijamo je da se ovom fiskalizacijom teži povećanju obima naplate PDV‑a i bolja kontrola PDV‑a. PDV je porez koji najviše procentualno učestvuje u punjenju budžeta i veoma je bitan za stabilnost državne kase.

Nova fiskalna kasa

Sadašnje fiskalne kase su upisivale podatke o svakom izdatom računu u svoju zaštićenu memoriju i jednom dnevno, najčešće na kraju radnog vremena, sumarne podatke prosleđivali na server Poreske uprave koristeći poseban GSM modul. Javna je tajna da Poreska uprava nije baš naročito pažljivo kontrolisala tako generisane podatke niti delovala na osnovu njih. Nova kasa će neprekidno biti povezana na Internet i svaki izdati račun će u realnom vremenu biti prosleđen na server Poreske uprave. Sasvim je moguć scenario da poreski inspektor sedi u parku preko puta neke pekare i gleda kako se (i da li se) na serveru pojavljuju novi fiskalni računi svaki put kada vidi nekog kupca koji je izašao iz maloprodajnog objekta.

Prednost novog sistema je što će klasičan fiskalni račun na termalnom papiru koji brzo bledi biti zamenjen elektronskim fiskalnim računom. Ako bi sve to bilo dobro primenjeno, smanjio bi se obim dokumentacije s kojom privrednici moraju da barataju a samim tim i pojednostavilo poslovanje. A ako se stvari dalje zakomplikuju, onda će privrednici imati još jedan trošak i nikakve benefite.

Da bi se ispravno procenili troškovi, treba se zapitati hoće li se za komunikaciju sa PU koristiti Internet veza koju prodavac ima u svom objektu, poseban GSM modul u samoj kasi ili kombinacija oba kanala. Nije jasno da li će se ta GSM komunikacija posebno plaćati mobilnom operatoru ili će trošak snositi država. A pitanje svih pitanja je ko će platiti samu opremu – obećano je da će država snositi trošak uvođenja novih uređaja (ili barem deo troškova), ali ostaje da vidimo kako će to obećanje biti ispunjeno.

Fiskalna kasa je obavezna za sve koji prodaju robu i usluge fizičkim licima (maloprodaja), mada kao i ranije postoje izuzeci

Ostaje još četiri meseca do početka primene novih fiskalnih uređaja i mnogo nedoumica. Da li je realno da sve to bude razjašnjeno, oprema bude proizvedena i distribuirana i sve to integrisano u informacione sisteme firmi Nove godine? Zvaničnici kažu da odlaganja neće biti, ali je tako bilo i u drugim sličnim prilikama pa je ipak na kraju odobravano još nekoliko meseci zadrške. Pratićemo šta se dešava…

Za sam kraj, evo i delatnosti koje neće morati da imaju fiskalnu kasu

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.32 Taksi prevoz

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa

61 Telekomunikacije

64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja

66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju

69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00 Veterinarske delatnosti

84.30 Obavezno socijalno osiguranje

85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje

86 Zdravstvene delatnosti koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

87, 88 Socijalna zaštita

Autor: Milan Trbojević

