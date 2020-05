Dead by Daylight: Kombinacije sa drugim horor franšizama

Igra Dead by Daylight održava interesovanje korisnika od kada se pojavila 2016. godine, a zahvaljujući kombinacijama sa drugim horor franšizama, poput filmova Scream, Nightmare on Elm Street, Saw i Texas Chainsaw Massacre.

Najnovija kombinacija već je dostupna za testiranje na Steam-u, pa se u mešavinu dodaje klasično Silent Hill okruženje, sa sve novom Midwich Elementary School mapom, novim junacima i, naravno, nemezisom koji umesto glave ima piramidu. Midwich osnovna škola je sama po sebi nepresušno izvorište strave i užasa, a najviše zbog toga što je bezbrižni učenički život zamenjen monstrumima i drugim strahotama. Hodnicima luta i Pyramid Head, jedna od najboljih kreacija novijeg horor filma, i za sobom vuče teško sečivo. Od njega beži, ili mu se, kad mora, suprotstavlja, nova junakinja Cheryl Mason, koja se dala u bekstvo od religijskog kulta koji je proganja od rođenja. Iz jednog užasa stigla je u drugi, pa se našla u Dead by Daylight dimenziji u kojoj vladaju noćne more i slavni monstrumi.

Dead by Daylight Silent Hill poglavlje stiže 16. juna, a kreatori se nadaju da će se igrači zabaviti bar onoliko koliko su se oni zabavljali tokom razvijanja nove igre. Zanimljivo je da se originalna igra našla na spisku nepoželjnih video igara, koji je Bela kuća objavila u martu 2018. godine, a zbog toga što se nasilje iz stvarnog života dovelo u vezu sa nasiljem iz video igara.

