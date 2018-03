Video-igre koje brinu Donalda Trampa

Kao što smo već pisali, Bela kuća je pre nekoliko dana najavila sastanak američkog predsednika sa predstavnicima gejmerske industrije, a na kojem je trebalo da se raspravlja o vezi između nasilja u stvarnom životu, te onog koje može da se vidi u video-igrama. Sastanak je održan 8. marta, a Tramp je svoje izlaganje započeo tako što je prisutnima prikazao scene iz video-igara koje ga brinu, te im postavio pitanje: „Ovo je nasilno, zar ne?“

Nakon toga se na YouTube kanalu Bele kuće pojavio video koji prikazuje problematične scene, te sa brigama predsednika upoznaje i širu javnost. Jedna od igara zbog kojih predsednik ne spava je i Call of Duty, posebno Call of Duty: Black Ops iz 2010. godine, a zbog preterano nasilnog načina na koji umire Joseph Bowman, SOG operativac u pomenutoj igri. Među predsedničkim morama su i Call of Duty: Modern Warfare 2 iz 2009, Dead by Daylight iz 2016, Wolfenstein: The New Order iz 2014, Fallout 4 iz 2015, Sniper Elite 4 iz 2017, te The Evil Within iz 2014. godine.

Pretpostavlja se da predsednik nije imao dovoljno vremena da se pozabavi virtuelnim nasiljem, koje danas izgleda objašnjava i nasilnu retoriku generacija koje nisu odrastale uz video-igre, jer da jeste, svakako bi došao do većeg broja naslova, budući da digitalno nasilje ima širok spektar mogućnosti. To na kraju nije ni važno, budući da problem svakako nisu video-igre, što potvrđuju i oni koji su kompetentni da se bave ovom temom, već pre svega ono što može da se čuje u medijima, te u stvarnom životu, a vrlo često i od samog predsednika Trampa.

