Developeri igara kažu da im je radno vreme duže zbog pandemije

Uoči digitalnog „GDC Summer“, Game Developers Conference anketirala je skoro 2.500 developera igara da bi stekli osećaj uticaja COVID-19 na industriju.

U izveštaju objavljenom sinoć, GDC je podelio svoja otkrića. Uprkos izazovima koje je postavila pandemija, manje od 10% anketiranih programera reklo je da su otpušteni ili da su na prinudnom neplaćenom odsustvu. Dok je jedna trećina beležila pad poslovanja, druga trećina beleži rast poslovanja.

Trećini developera odloženi projekti

Otprilike jedna trećina anketiranih developera kaže da su njihove igre odložene. To nije potpuno iznenađujuće. Već smo saznali da su Mafia: Definitive Edition i Cyberpunk 2077 odloženi, a Sony je stavio The Last Of Us Part II i Iron Man VR na čekanje.

Industrija bi mogla da bude malo opuštena zbog činjenice da je skoro jedna trećina ispitanika već radila od kuće pre pandemije. Većina ostatka (oko 70%) brzo je prešla u režim rada na daljinu. Međutim rad od kuće, posebno tokom globalne pandemije, nosi sa sobom neke jedinstvene izazove. Skoro polovina ispitanika rekla je da im je produktivnost opala. Skoro jedna trećina je rekla da im se kreativnost smanjila, a 41% kaže da rade duže.

Svaki deseti developer se oseća bezbedno vraćanjem u kancelariju

„Najveći ukupni timski izazov je upravljanje stresom iz okoline. Svi su na neki način pogođeni pandemijom, pa makar i ne direktno, a opštu atmosferu anksioznosti je nemoguće u potpunosti ignorisati“, napisao je jedan developer.

Uprkos izazovima koje nosi sa sobom izolacija, nedostatak komunikacije, remećenje ravnoteže radnog i privatnog života i brige o deci, svaki deseti developer rekao je da se osećaju bezbedno vraćanjem u kancelariju. Teško je reći da li će se ili kada će se developeri vratiti u tradicionalne kancelarije, ili kada će se konferencije, poput GDC-a, ponovo održavati fizički.

Izvor: Engadget

