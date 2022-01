Devet načina da vratite pristup zaključanom Gmail nalogu

Gmail je najpopularniji email servis na globalnom nivou. Ima skoro 2 milijarde korisnika širom sveta.

Gmail dominira u našim digitalnim životima

Činjenica da morate da imate Gmail nalog da biste koristili Android operativni sistem (OS), najpopularniji operativni sistem pametnih telefona na svetu, pokazuje njegovu dominaciju u našim digitalnim životima. Dakle, gubitak pristupa ili zaključavanje vašeg Gmail naloga može biti noćna mora, pošto to može značiti gubitak pristupa ne samo imejlovima već i drugim važnim podacima. S obzirom na to da je naš Gmail nalog takođe ključan za sve naše Google usluge, uključujući Google Photos, Google Docs, Google Meet i još mnogo toga, evo 9 stvari koje možete da uradite da biste vratili pristup svom nalogu u slučaju da ste blokirani.

Prijavite se svojim brojem telefona umesto lozinkom

Jedan od najjednostavnijih i najlakših načina je da koristite svoj broj telefona za prijavu na Gmail nalog umesto lozinke.

Koristite svoj recovery email ID/broj telefona za oporavak

Google vam uvek daje opciju da pošaljete svoju lozinku/otp detalje na email ID ili broj telefona koji je povezan sa nalogom. Dakle, uvek se uverite da je to ona koja je aktuelna i ona koju koristite.

Koristite Google nalog na svom iPhone-u ili iPad-u

Druga opcija može biti korišćenje vašeg Google naloga na iPhone-u ili iPad-u na koji ste prijavljeni. Pošto ovaj uređaj neće tražiti lozinku i možete ga koristiti da biste se verifikovali.

Otključajte svoj Android uređaj da biste potvrdili da ste to vi

Ovo je za korisnike Android-a: Svi Android telefoni su povezani sa Google nalogom. Pristupite svom nalogu sa povezanog broja telefona da biste se verifikovali. Korišćenje aplikacije Google Authenticator takođe može biti od pomoći, jer omogućava korisnicima da potvrde svoje prijave koristeći nasumično generisan broj.

Pokušajte da koristite uređaj/lokaciju koju inače koristite za prijavu

Pokušajte da se prijavite sa uređaja (računara, laptopa ili računara) koji obično koristite za prijavu – to znači: koristite računar, telefon ili tablet na koji se često prijavljujete; koristite isti pretraživač (kao što je Chrome ili Safari) koji obično koristite,i na lokaciji na kojoj se obično prijavljujete, na primer kod kuće ili na poslu.

Proverite koje informacije za oporavak su dostupne

U slučaju da se ne sećate informacija za oporavak koje ste podelili, možete ih proveriti na stranici Google naloga. Pomerite nadole do „Ways we can verify it’s you“, što će prikazati registrovani broj telefona za oporavak ili recovery email.

Odgovorite na bezbednosno pitanje/pitanja

Tokom ranijih godina, telefoni nisu bili tako sveprisutni u našim životima, pa su email nalozi bili povezani sa tajnim bezbednosnim pitanjima koja su pomogala u njihovom otključavanju. Ako nemate povezan email ID za oporavak ili broj telefona, odgovori na ova pitanja mogu pomoći. Odgovorite na što više pitanja – ako niste sigurni u odgovor, pretpostavite najbolje pre nego što prelađete na drugo pitanje.

Koristite svoju staru lozinku

Jedan od načina na koji Google verifikuje identitet je traženje od korisnika da unesu svoju prethodnu lozinku. Ovde može biti dobra ideja čuvanje vaše stare lozinke čak i nakon što ste je promenili. Ako ne možete sa sigurnošću da se setite nijedne prethodne lozinke, nagađajte.

Pokušajte da zapamtite kada ste otvorili nalog

Ako ništa drugo ne uspe, Google će vas možda pitati kada ste otvorili nalog. Čak je u redu ako odgovor nije tačan, čak i približan odgovor može ovde da funkcioniše. Jedan od načina da to saznate je da vidite svoje najranije mejlove, ili možda poruku dobrodošlice.

