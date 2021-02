Diablo II: Resurrected – Rođak izgubljene igre

Originalni kreatori igre Diablo su sve do skoro tvrdili da je besmisleno očekivati da Blizzard objavi rimejk drugog nastavka, a zbog toga što se tvrdilo kako su neki delovi igre izgubljeni, što znači da bi mnogi elementi morali da se prave od početka.

Glasine su neko vreme ukazivale na to da bi rimejk mogao da stigne do poštovalaca igre, što je i potvrđeno tokom događaja BlizzConline kada je kompanija i zvanično najavila Diablo II: Resurrection, što je, tvrde zaljubljenici, rimejk nastavka Diablo 2 koji se pojavio daleke 2000. godine. U trejleru može da se vidi da je grafika znatno bolja nego u originalu, što je i očekivano, budući da je prošla 21 godina. Igra je tako modernija, skoro kao naslednik Diablo 3. Kreatori ipak napominju da se ne radi o rimejku, već o remasteru. To ne znači da Resurrection nije u vezi sa Diablo 2, naprotiv – ali se ipak radi o dve odvojene igre.

Ova Diablo 2 verzija stiže na različite platforme – Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X i Series X, te na računare – samo što se tačan datum još uvek ne zna, pa će građani Diablo univerzuma morati da se strpe još neko vreme.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet