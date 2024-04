Digital Day 2024: Oblikujte budućnost veštačke inteligencije

Slogan konferencije Digital Day 2024 “Shape the Future of AI”, koja će se 21. maja održati u Domu omladine Beograda,donosi narativ o inovacijama i napretku gde veštačka inteligencija unosi revoluciju u oglašavanje, stvarajući efikasnije, personalizovanije i efektnije kampanje. AI u oglašavanju predstavlja transformativnu silu — moćnog saveznika koji unapređuje targetiranje, mogućnosti personalizacije, kreiranje sadržaja i celokupno okruženje oglašavanja.

Kako se ova priča bude razvijala, videćemo uspon veštačke inteligencije koja izaziva upadljiv strah od povratka kontrole nad budućnošću mnogih. Ljudi se plaše da će postati zamenljivi na poslu, plaši ih devalvacija veština i zamena uloga u različitim oblastima. Uprkos ovim zabrinutostima, ljudski kvaliteti, stručnost i prisustvo ostaju nezamenljivi u mnogim aspektima, što nam omogućava da zajedno oblikujemo budućnost veštačke inteligencije.

“Shape the Future of AI” je poziv na akciju za sve nas da učestvujemo u donošenju odluka, naglašavajući našu moć da upravljamo njenim uticajem na individualnom nivou. Podseća nas da veštačka inteligencija nije statična, već sistem koji se stalno razvija i na koji možemo da utičemo. Saradnjom sa veštačkom inteligencijom možemo da prihvatimo njenu pozitivnu stranu i izgradimo bolju budućnost za sebe i buduće generacije.

Na konferenciji Digital Day će biti razložene ključne oblasti u kojima veštačka inteligencija značajno utiče na digitalno oglašavanje, uključujući targetiranje, izradu kreative, korišćenje podataka i personalizovano korisničko iskustvo. Naglasićemo ulogu veštačke inteligencije u negovanju smislenih veza između brendova i potrošača, omogućavajući oglašivačima da duboko razumeju ponašanje publike za personalizovane poruke i naglašavajući dvostruku korist veštačke inteligencije za oglašivače i potrošače.

Dok se krećemo kroz budućnost inteligentnog oglašavanja, Digital Day će stajati kao svedočanstvo naše posvećenosti da ostanemo pametni, mudri i napredni u oblasti marketinga zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koji se stalno razvija.

Ujedinićemo stručnjake i praktičare iz digitalnog marketinga kako bi podelili svoje uvide, iskustva i rešenja za rešavanje budućnosti veštačke inteligencije i njenog uticaja na oglašavanje.

Digital Day 2024 ima za cilj da podstakne kolaborativne dijaloge između agencija, medija, brendova i tehničkih strana kako bi se pozabavili izazovima i prilikama u kreativnoj industriji, posebno u vezi između oglašavanja i veštačke inteligencije.

Trinaesti Digital Day obeležiće predavanja vodećih eksperata iz oblasti digitalnog marketinga i veštačke inteligencije među kojima su: Piotr Bombol, suosnivač Adaily, Karolina Galácz, izvršna kreativna direktorka, VML Budapest, Dragan Petric, izvršni urednik, BUG, Danijel Brakus, suosnivač, HumanCode AI i mnogi drugi.

Piotr Bombol je ekonomista, stručnjak za digitalni marketing, govornik, preduzetnik i strateg sa preko 10 godina iskustva u marketinškoj industriji. Suosnivač je Adaily – AI alata za marketinška istraživanja, dobitnik je nagrade predsednika Narodne banke Poljske za ekonometrijski rad. U početku radio je u network agencijama (DDB, Deloitte Digital), a kasnije je stvorio Gameset, prvu marketinšku agenciju za igre u Poljskoj. Piotr je osvojio preko 50 nagrada u oblasti advertajzinga, uključujući gold Cannes Lions, evropski i poljski gold Effie, kao i evropski i poljski gold MIXX Awards. Bio je govornik na brojnim konferencijama u Poljskoj i inostranstvu. Od 2019 – 2022. bio je član Organizacionog odbora Effie Awards Poljska.

Karolina Galácz, tokom svoje 15-godišnje karijere, Karolina je pomogla u razvoju brendova kao što su Deutsche Telekom, Coca-Cola, McDonald’s, Commerzbank, HBO i Vodafone. Pomogla je Ogilvy, zatim Y&R i DDB da postanu najkreativnije agencije u Mađarskoj, respektivno. Godine 2022. pridružila se VMLY&R Budapest kao ECD. Njen rad je nagrađivan na Cannes Lions, The One Show, London International Awards, Eurobest, Art Director’s Club Global, New York Festivals, Epica, The Webbys i tri Grand Prix’s na Golden Drum-u. Imala je čast da bude u žiriju Dubai Lynx, Clio, London International, ADC Global, bila je i druga osoba koja je predstavljala Mađarsku u žiriju za dodelu nagrada Cannes Lions. Osvojila je stipendiju na programu kreativnog rukovođenja Berlinske škole, bila je govornik na međunarodnim festivalima, mentor LIAisons-a, a ove godine je diplomirala na Rare, Guglovoj akademiji za liderstvo. Ona veruje da nema ništa moćnije na svetu od dobro ispričane priče.

Dragan Petric je više od dvadeset pet godina radio kao tech novinar, urednik i analitičar, sa posebnim interesovanjima za telekomunikacione tehnologije, mobilne uređaje, potrošačku elektroniku, razvoj softvera i startapove. Objavio je hiljade članaka u brojnim časopisima i novinama širom Evrope i Sjedinjenih Država, vodi regionalnu TV emisiju Tech Radar u proteklih sedam sezona i govornik je na velikim tehnološkim konferencijama širom sveta, uključujući najveću od svih – CES u Las Vegasu. Sa godišnjim dosegom od preko 15 miliona pregleda, on je daleko najčitaniji influenser na LinkedIn-u u regionu.

Danijel Brakus, beogradski veteran oglašavanja, ostavio je značajan trag kao Senior Copywriter u Communis DDB i pomoćni kreativni direktor u HAVAS Adriatic. Od 2020. godine Danijel živi i radi u Stokholmu, gde nastavlja da oblikuje brendove kao konsultant za agenciju Four Inches, fokusirajući se na razvoj identiteta startap i scale-up kompanija. Takođe je suosnivač i izvršni direktor HumanCode AI, inovativnog startapa posvećenog implementaciji AI tehnologija kroz razvoj meta-AI alata po meri.

Pridružite nam se u Domu omladine Beograda 21. maja 2024. na ovom uzbudljivom putovanju istraživanja, inovacija i saradnje! Za kotizacije možete posetiti sajt.

