Digitalna infrastruktura i njena uloga u operativnom, efikasnom i profitabilnom poslovanju

Pandemija je dodatno povećala potražnju za podacima jer su mnogi bili prisiljeni da rade od kuće, da koriste audio-video aplikacije umesto sastanka uživo i konzumiraju sve veću količinu striminga.

Ljudi retko razumeju šta tačno kompanije poput Vertiv-a rade. U osnovi, Vertiv osigurava temelje Interneta. Da su data centri isključeni, veliki deo modernog života bi se zaustavio ili bi bio ozbiljno narušen. U najozbiljnijim slučajevima nastao bi haos. Pala bi produktivnost i tržište deonica, vitalni podaci bili bi izgubljeni, mejlovi ne bi bili poslani, a rad od kuće bio bi otežan. Isto tako, teško je preceniti važnost data centara za nacionalnu infrastrukturu. Uprkos tome, tokom protekle dve decenije industrija data centara imala je relativno nizak profil među većinom ulagača. Na sreću, to je počelo da se menja pa se u industriju data centara, koja zadovoljava naizgled nezasitu korporacionu i potrošačku potražnju za stavljanjem podataka u oblak i strimovanjem sadržaja, počelo sve više da se ulaže.

Vertiv je globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, s portfoliom rešenja i usluga za napajanje, hlađenje i IT infrastrukturu koji se proteže od oblaka do edge lokacija mreže. Ova kompanija rešava najvažnije izazove s kojima se suočavaju današnji data centri, komunikacione mreže, te komercijalni i industrijski objekti.

Poboljšajte efikasnost elektroenergetskog sistema najnovijom generacijom rešenja za napajanje

Vertiv-ova rešenja štite opremu i aplikacije čitavim nizom efikasnih, pouzdanih UPS sistema koji se mogu konfigurisati tako da zadovolje specifične potrebe kritičnih aplikacija. Kupci mogu steći stabilnost u svetu nestabilnosti uz osobine koje su sposobne da pokrenu hiljade kritičnih aplikacija.

Smanjite troškove hlađenja s Vertiv-ovim rešenjima za termalno upravljanje koja koriste slobodno hlađenje da bi se postigao vodeći PUE u industriji.

Kompanija Omdia je rangirala Vertiv kao najvećeg globalnog isporučioca na tržištu hlađenja data centara koji nastavlja s trendom inovacija i promena. Kritičnim uređajima potrebno je najbolje od preciznog hlađenja, a Vertiv isporučuje najnapredniju opremu i kontrole, uz niske operativne troškove i neuporedivu stručnost.

Optimizujte rad data centara pomoću rešenja za nadzor koja pružaju vidljivost i kontrolu u stvarnom vremenu

Svi kupci žele optimalne performanse, lako postavljanje i skalabilnost za svoje IT sisteme i data centre. Efikasno upravljanje sistemom započinje s vidljivošću i kontrolom. Naše nadgledanje infrastrukture, inteligentne kontrole i centralizovani sistemi upravljanja deluju zajedno kako bi povećali dostupnost, korišćenje i efikasnost opreme. Takođe, kupci mogu pristupiti IT opremi na daljinu bez IP veze kako bi sigurno konfigurisali serijske portove, izvršili nadogradnje, rešili problem i još mnogo toga. Optimizujte rad data centara pomoću rešenja za nadzor koja pružaju vidljivost i kontrolu u stvarnom vremenu.

Alternativna i sve popularnija vrsta digitalne infrastrukture je prefabrikovani modularni data centar, koji je izrađen i testiran u fabrici, a potom poslat na lokaciju za dostavu

Nabavite fleksibilne i isplative proizvode i sisteme za zaštitu i osigurajte integrisane sisteme u svom data centru

U savremenom poslovanju data centara standardizacija postaje norma, ali ne svuda i ne slučajno. Normalizaciju data centra svakako biste želeli da započnete od rekova i rek-zone. Krenite od fleksibilnih, lakih za instalaciju, prilagodljivih i unapred konfigurisanih rekova i mrežnih ormara jer vam to štedi troškove i radnu površinu i povećava performanse, efikasnost i pouzdanost vaše ključne infrastrukture. Vertiv-ova rešenja za rekove, kabinete i modularne data centre pružaju podršku i zaštitu kritične infrastrukture. Kako razvijate svoje poslovanje, naša modularna rešenja i dizajni prilagođavaju se vašim potrebama.

Važnost izbora pravog isporučioca usluga data centra za vašu digitalnu infrastrukturu

Ako ste ikada doživeli noćnu moru koja dolazi s neplaniranim zastojima u vašem data centru, znate koliko je važno pravilno servisirati i održavati kritičnu digitalnu infrastrukturu, uključujući jedinice za neprekidno napajanje (UPS) i jedinice za upravljanje toplotom, koje rade zajedno kako biste osigurali da vaše poslovanje bude kontinuirano online. S obzirom na to da zastoji u poslovanju mogu koštati hiljade dolara svake minute, ulaganje u profesionalne isporučioce usluga data centara postalo je vrlo važno kako bi se sprečile takve katastrofe.

Usluge kompanije Vertiv mogu prepoznati mogućnosti uštede energije u vašem objektu, nadograditi opremu tehnologijom za njenu uštedu i produžiti životni vek postojeće infrastrukture. U Zagrebu se nalazi Vertiv servisni centar sa stručnjacima koji pružaju širok spektar obuke, programa i usluga za podršku kritičnim infrastrukturnim potrebama.

Prednosti prefabrikovanih modularnih data centara

Kompanije i korisnici su za vreme pandemije tražili puno od svoje digitalne infrastrukture. Potražnja za računarskom snagom, bilo da se radi o video-pozivima, školi od kuće ili gledanju raznih televizijskih serija.

Prema nekim stručnjacima, kompanije su ubrzale svoje planove za digitalnu transformaciju za čak tri do četiri godine, a ovaj trend verovatno će se nastaviti tokom najmanje sledećih pet godina, budući da postoji povećano ulaganje u tehnologiju, uključujući računarstvo u oblaku, 5G mobilne mreže, veštačku inteligenciju, edge računarstvo i IoT. No, postavlja se pitanje hoće li fizička infrastruktura uspeti da se nosi s rastućom potražnjom za brzim i pouzdanim podacima i računarskim performansama. Data centri postaju sve veći, njihova izgradnja može potrajati dugo i sve je teže doći do dostupnog zemljišta na pravom mestu.

Alternativna i sve popularnija vrsta digitalne infrastrukture je prefabrikovani modularni data centar, koji je izrađen i testiran u fabrici, a potom poslat na lokaciju za dostavu. Ovakvi data centri imaju brojne prednosti. Mogu se graditi puno brže od tradicionalnih (u roku od nekoliko meseci, a ne godina), fleksibilni su (lako je ubaciti dodatne rekove i snagu po potrebi), pomažu kompanijama da pouzdano optimizuju svoje računarske potrebe i pouzdaniji su zahvaljujući sastavljanju u fabrici. Montažne i modularne izrade data centara pomoći će u zadovoljavanju potražnje za novim edge kapacitetom.

Vertiv, kao jedan od vodećih isporučilaca na tržištu prefabrikovanih modularnih data centara, proširuje svoje kapacitete za prefabrikovane modularne data centre i razvija nove tehnologije. Novi proizvodni pogon u Hrvatskoj nastao je kao odgovor na sve veću potražnju za integrisanim modularnim rešenjima (IMS), pa će ova investicija više nego udvostručiti proizvodni kapacitet Vertiv-ovih prefabrikovanih modularnih data centara u Evropi, Bliskom istoku i Africi (EMEA).

Kako svetske računarske potrebe nastavljaju da rastu, Vertiv se zalaže za pružanje najbolje moguće fizičke infrastrukture za podršku digitalnim uslugama, a modularni data centri biće sve važniji deo ove infrastrukture.

Autor: Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia

