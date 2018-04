Dimon: Nova finansijska kriza je neizbežna

Predsednik najveće američke multinacionalne investicione banke JPMorgan Chase, Jamie Dimon u godišnjem izveštaju se osvrnuo na sve važnije ekonomske i društvene probleme i najavio novu finansijsku krizu.

rizik i nesigurnost u svetskom ekonomskom sistemu, zaključio je i obrazložio potencijalni plan delovanja SAD, koji uključuje detaljno definisanje onoga što zapravo SAD želi od Kine, određivanje roka u kojem njihovi zahtevi treba da budu ispunjeni i udruživanje s Japanom i Evropom. Isto tako, SAD bi trebalo da posluša svaku legitimnu kinesku primedbu, navodi Dimon. „Nije nerazumno da SAD insistira na jednakosti”, napisao je Dimon osvrćući se na trenutno najvažniju svetsku temu trgovinskog rata između SAD-a i Kine . Prema njegovim rečima, prakse u trgovanju često nisu poštene. Intelektualno vlasništvo često se krade, a prava na ulaganje i posedovanje kompanije u nekim zemljama nisu ista kao u Americi. S druge strane, sama mogućnost trgovinskog rata stvara, zaključio je i obrazložio potencijalni plan delovanja SAD, koji uključuje detaljno definisanje onoga što zapravo SAD želi od Kine, određivanje roka u kojem njihovi zahtevi treba da budu ispunjeni i udruživanje s Japanom i Evropom. Isto tako, SAD bi trebalo da posluša svaku legitimnu kinesku primedbu, navodi Dimon.

Što se tiče finansijske krize, Dimon smatra da je ona neizbežna. Iako je finansijski sistem bolje uređen zbog nedavne krize, još uvek nije dobro pripremljen za ono što dolazi. „Kada sledeća kriza započne, nije bitno gde i kako, mnogi će finansijski akteri delovati ili iz nužnosti ili iz sentimenta”, kaže, a ono što nam nedostaje je bolje razumevanje kako bi se stvari mogle razvijati. Problem nastaje kada centralne banke moraju da reaguju na zbivanja na tržištu, umesto da ih usmeravaju, a ta nas mogućnost čeka u budućnosti, tvrdi Dimon.

On se osvrnuo i na sve veći problem internet bezbednosti. Nakon što je u februaru, u izveštaju američkoj Komisiji za vrednosne papire i berzu (SEC) spomenuo kriptovalute i okarakterisao ih kao pretnju i rizik, u novom je izveštaju predsednik JP Morgan Chasea izbegao direktno spominjanje digitalnog novca i osvrnuo se na potrebu za većom internet beznednošću. „Moramo biti agresivniji u našoj zaštiti od internet pretnji, kako unutar bankarskog sistema, tako i izvan njega, ovde mislim na ne-banke (non banks), upravljače novcima i berze”, stoji u pismu i dodaje kako se to može postići boljom regulacijom koju je potrebno pojačati u onim delovima koji mogu garantovati globalnu pravednost.

