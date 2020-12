Discord dodaje mobile screensharing

20 posto korisnika je novu funkciju dobilo u sredu, a svim korisnicima mobilnih uređaja je postala dostupna do četvrtka, 17.12. Discord je uveo screensharing za svoje mobilne korisnike.

Odlična funkcija za neformalna druženja sa prijateljima

Ranije ovog leta, mobilna aplikacija kompanije svakodnevno je dostizala maksimum download-ovanja. Screensharing na mobilnom uređaju znači da možete jednostavno da delite ekran – i sve što gledate – sa bilo kim u voice kanalu. To znači da možete da gledate sve, od TikToka do Twitcha, sa bilo kojim od svojih prijatelja sa bilo kog mesta na svetu, u realnom vremenu, dok chatujete.

Karakteristike poput ove mogu da vrate nešto od onog osećaja druženja uživo u društvenu interakciju, jer omogućavaju korisnicima da ulaze i izlaze kad god mogu. Mogu da dele ekrane na voice kanal Discord i bilo ko od prijatelja može da se pridruži u bilo čemu što žele, bilo da je to Among Us ili samo skrolovanje kroz camera roll. Svaka funkcija koja olakšava druženje s ljudima je odlična. Ova nova funkcija najbliže onome koliko je tehnologija u stanju da replicira taj osećaj.

