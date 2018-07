Disney robot kao superheroj statista

Humanoidni robot koji je kreiran za predstave u tematskim Disney parkovima uspešno zamenjuje ljudske statiste, te ilustruje način na koji CGI preotima poslove u svetu šou-biznisa.

Najnoviji izveštaji ukazuju na to da je kompanija ostvarila značajan napredak kada su u pitanju animatronics roboti, koji pripadaju porodici humanoidnih botova, ali su obično statični, te služe za animiranje publike u tematskim parkovima. Nova rasa animatronics-a sada pomera granice robotskog inženjeringa, a u okviru Stickman projekta, gde se kreiraju humanoidni roboti koji su zaduženi za vratolomije u vazduhu. Zahvaljujući laserskom navođenju, te ugrađenim akcelerometrima i žiroskopima, ovi roboti mogu da podešavaju svoj položaj u vazduhu, te tako postignu savršenu superheroj pozu.

Ovakvi roboti su do sada umeli da izgledaju prilično neuverljivo, ali bi nova tehnologija to mogla da promeni, te da dovede do nove ere u svetu superheroja.

