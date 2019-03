Disney+ streaming servis sadržaće kompletnu bazu Disney filmova

Disney+ streaming servis koji će uskoro početi sa radom imaće kompletnu bazu filmova i serija koje se nalaze u vlasništvu ove kompanije. Disney CEO Bob Iger najavio da će ukinuti Disney Vault sistem koji je omogućavao kupovinu Diznijevih filmova samo određen vremenski period nakon čega su oni sklanjani u „trezor“ (vault), sve do trenutka kada bi kompanija omogućila njihovo ponovno prikazivanje. To je korisnicima, koji nisu imali fizičke kopije Disney klasika, onemogućavalo da pogledaju veliku većinu filmova kada to žele.

Novi streaming servis, Disney+ biće lansiran tokom ove godine (u SAD-u, dok će u Evropi najverovatnije biti dostupan tokom 2020. godine). On će sadržati kombinaciju starih igranih, animiranih filmova, kao i televizijskih serija iz Diznijeve produkcije, ali će na raspolaganju biti i mnogo novih, originalnih proizvoda.

Ipak, Disney neće baš olakšati korisnicima gledanje njihovih filmova (izvan svog servisa). Filmovi koji se trenutno nalaze na Netflix-u biće povučeni tokom ove godine, a mnogi klasici (kao što su Uspavana lepotica, Aladin ili Pepeljuga) nisu dostupni za kupovinu preko online servisa (Amazon, iTunes, eBay…).

Lansiranje Disney+ servisa značiće da će svih 57 filmova koje je proizveo Walt Disney Animation Studios biti dostupno za gledanje. Pored toga, na raspolaganju će biti i ogromna biblioteka filmova koje su u vlasništvu kompanije, uključujući i one iz Star Wars i Marvel univerzuma.

