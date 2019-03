Kreativne pozadine koje se poigravaju sa Galaxy S10 otvorima za kamere

Iako je Samsung izostavio notch na ekranu sa svojim flagship telefonima, uvek postoji mogućnost da otvor za selfi kameru u gornjem desnom uglu svakog Galaxy S10 telefona privuče pažnju i istu količinu podeljenih mišljenja koliko i notch pre nje. Srećom za južnokorejsku kompaniju, izgleda da se to nije dogodilo, i čini se da su ljubitelji pametnih telefona dobro prihvatili otvor u ekranu. Toliko dobro da se on koristi kao zabavni deo njihovih pozadina.

Dok su se tamne pozadine i softverski trikovi često koristili za sakrivanje notch-a, ljudi su postali mnogo kreativniji kada je reč o uklapanju Galaxy S10 prednjih kamera u njihov wallpaper. To je uradio i Matt B, čije pozadine ne samo da prihvataju i maskiraju selfi kamere Galaxy S10 serije telefona nego ih čine interesantnim za oko. Ukoliko razmišljate da nabavite jedan od modela iz S10 serije ili ga već imate, možda ćete biti zainteresovani za ove pozadine na kojima se nalaze poznati roboti, likovi, pa čak i severnokorejski diktator Kim Jong-un.

Ovde možete da preuzmete Galaxy S10 Plus pozadine, dok su standardni Galaxy S10 i S10e wallpaper-i dostupni na ovom linku, ili na Matt B-evom Twitter nalogu. Takođe biste želeli da proverite ovaj subreddit gde ljudi dele neke od najboljih Galaxy S10 pozadina.

#GalaxyS10Plus with #marsRover.@NASA should make its own version of this since they have much higher resolution photo of the rover.

And @neiltyson should point out that the rover is flipper horizontally. pic.twitter.com/V6Bt7F5Uzu

— Matt B (@Mattcabb) February 27, 2019