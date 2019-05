Dodeljene godišnje nagrade na Drugoj AFA nedelji inovacija

U prostorijama Kluba Privrednik, 24. maja je nizom panel diskusija, razgovora i prezentacija svečano završena Druga AFA Nedelje inovacija. Ovogodišnju nedelju obeležila je i novouspostavljena dodela godišnjih AFA nagrada za inovacije. „Ove godine smo želeli da nagradimo pojedince, organizacije i kreatore promena koji stvaraju inovacije u našem društvu i da ohrabrimo i inspirišemo mlade da predstave svoje ideje i projekte. Zbog toga smo definisali i kategoriju Specijalnih nagrada za inovacije“, rekla je tim povodom direktorka AFA asocijacije za afirmaciju žena Žaklina Kušić – Nikolić.

Članovi žirija: Jelena Galić predsednica Izvršnog odbora AIK banke, prof. dr Dragan Lončar, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kori Udovički, CEVES, Nebojša Đurđević, Inicijativa Digitalna Srbija, Željka Motika advokat i suosnivač Srpske blockchain inicijative, Toplica Spasojević, SPK Privrednik, prof. dr Zoran Ševarac, Fakultet Organizacionih Nauka.

Na Drugoj AFA nedelji inovacija je učestvovalo preko 70 govornika iz Srbije kao i gosti iz različitih zemalja, od Urugvaja, preko Nemačke, Izraela do Australije a ukupan broj posetilaca bio je preko 500.

Laureati Druge AFA nedelje inovacija:

Najinovativnija R&D kompanija 2019 – mBrainTrain

Najinovativniji R&D institut 2019 – Institut za fiziku Beograd

Najinovativniji R&D institut za informacione tehnlogije 2019 – BioSense

Najinovativnija IKT kompanija 2019 – Tenderly

Najinovativniji projekat zaštite životne sredine 2019 – ESENSA

Najinovativnija inicijativa 2019 – Institut za onkologiju i radiologiju

Najinovativnija tinejdž ideja 2019 – Pavle Đorđević, Andrej Milisavljević i profesor Jovica Milisavljević

Edukator godine 2019 – Živojin Petrović, Dragana Možek i Ljubinka Boba Nedić

Tinejdžer godine 2019 – Marko Beslać i Katarina Stanković

Tinejdž tim godine 2019 – Đaci prve kragujevačke gimnazije

Mladi inovator godine 2019 – Irena Stolić

Aktivista godine 2019 – Zoja Kukić

Nagrada za najplementiju inicijativu 2019 – Sa Tamarom u akciji

Žene u tehnologiji – Inicijativa kompanije 2019 – Nutanix

Žena u tehnologiji 2019 – Jelena Ječmenić

Najbolja kompanija za razvoj talenata 2019 – YOUTH by Arhi.pro

She is Mercedes – Vesna Bengin

Zvezda u usponu – Jelisaveta Lazarević članica programskog odbora Nedelje inovacija

