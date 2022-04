Dronovi za isporuku zuje nebom Teksasa

Alphabet’s Wing je pokrenuo komercijalnu uslugu isporuke dronovima u dva prigradska grada severno od Dalasa u Texasu – Frisco and Little Elm, gde je Wing testirao svoju uslugu tokom prošle godine nakon eksperimenata Christiansburg, Virginia; Helsinki, Finland; and Canberra and Logan, Australia.

Teksas, dom dronova

Kao i Waymo, koji trenutno testira svoj autonomni vozni park na odabranim tržištima, uključujući Phoenix, Wing je fokusiran na postizanje prekretnica u testiranju pre nego što pređe na široku primenu.

U okviru programa Texas Wing se udružio sa Walgreens, Blue Bell Creameries, Easyvet i Texas Health za početno uvođenje koje ne uključuje naknade za registraciju ili isporuku, iako kupci moraju preuzeti aplikaciju da bi učestvovali.

Walgreens će isporučiti više od 100 zdravstvenih i wellness artikala odabranim kupcima koji žive u krugu od 4 milje od određene prodavnice. Iako se lekovi bez recepta mogu isporučiti, lekovi koji se izdaju na recept nisu deo ovog programa. Međutim, Easyvet lekovi za kućne ljubimce mogu se isporučiti dronom.

Članovi Walgreens tima će obraditi sopstvene porudžbine i slati pakete dronovima tako što će prikačiti artikle za isporuku – dok će Wing daljinski nadgledati isporuku. Na prijemnoj strani, paketi će biti spušteni do kupca i automatski će se otkačiti od paketa .

Blue Bell će na sličan način isporučivati sladoled u domove u krugu od oko 6,5 km od svog objekta. Međutim, ova usluga će biti dostupna samo petkom i subotom popodne.

Krećući se brzinom do 104 km/h, Wing-ovi dronovi imaju ograničenje tereta od 1.5 kg. Preuzimanje do isporuke traje manje od 10 minuta. Bespilotne letelice Wing su dugačke oko 122 cm sa rasponom krila od 92cm , težinom od 4,5 kg i dometom od 3,2 km po povratnom putu.

Izvor: swalaw

