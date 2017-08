Drugačiji izazovi za IT profesionalce

Ukoliko imate sreće da sebe zovete IT developerom/programerom, nemate problema da pronađete zaposlenje koje će odgovarati vašim zahtevima i željama. Bilo da ste junior ili senior, tržište rada gladno je za IT kadrom, a trka među poslodavcima oko boljih uslova nikako ne prestaje. Da vidimo čime je Addiko banka privukla IT profesionalce.

Digitalna transformacija poslovanja naterala je razne privredne grane da ozbiljne resurse usmere ka svojim IT odeljenjima. Dobar primer je bankarsko poslovanje, koje zbog prirode svog posla mora ozbiljno da se posveti bezbednosnom aspektu, ali i da svoje servise učini udobnim i jednostavnim za korišćenje, te da se približi korisnicima najrazličitije starosti, obrazovanja i tehničkog predznanja.

IT sektor i Digital tim

Da bismo malo bolje shvatili šta to nude IT sektori banaka i zbog čega bi se neko pre odlučio za posao u IT‑ju banke nego neke druge kompanije, popričali smo sa HR službom Addiko banke, koja ima svoje IT odeljenje, ali i specijalizovani Digital tim. Transformacija kroz koju je u proteklih godinu dana prošla Addiko banka donela je nov poslovni model, polumatričnu organizaciju, koja omogućava deljene grupne servise na nivou grupacije. Zbog svoje organizacije, pored IT odeljenja, Addiko banka u Srbiji ima i deljeni grupni servis, pomenuti Digital tim, lociran u Beogradu, koji na nivou grupacije razvija bankarske aplikacije, e‑banking, m‑banking, ali i Viber‑banking i mnogo više od toga.

Addiko banka zapošljava oko 630 ljudi, od toga njih 25‑30 u IT sektoru i još 20 u Digital timu. IT sektor je centralizovan i podeljen u tri odeljenja:

Odeljenje podrške poslovnim rešenjima i razvoja DWH BI i aplikacija

Odeljenje IT arhitekture i IT operacija

Odeljenje organizacije, IT kontrole, PMO i upravljanja poslovnim procesima

Zanimalo nas je šta se traži, a šta se nudi potencijalnim kandidatima. Po rečima HR službe ali i zaposlenih, posao u banci doživljava se kao stabilna, organizovana sredina koja ispunjava najbitnije zahteve u pogledu kvaliteta radnog okruženja. Zaposleni imaju priliku da steknu iskustvo vezano za bezbednosne probleme, što na drugom mestu obično ne mogu, a takvo znanje je dragoceno za budućnost. Ne treba zaboraviti ni rad na velikim projektima, povezivanju i integraciji različitih sistema u jednu funkcionalnu celinu. Tu je i upoznavanje poslovnih procesa i rada banke, sa aktivnim učestvovanjem u procesu i analizi poslovanja, što retko koja IT firma nudi.

Bitno za IT sektor jeste to interesovanje za bankarsko poslovanje, pa su potencijalni kandidati uglavnom iz IT sektora drugih banaka, željni promene sredine, napredovanja, boljih uslova… U konkretnom slučaju, HR Addiko banke trudi se da njihov IT sektor stvori porodičnu atmosferu, pa su snažno okrenuti ka svojim zaposlenima, negujući timski rad, koji posebno dolazi do izražaja u stresnim situacijama. Dobar primer je zaokret banke od pre godinu dana, kada se poslovanje sa fokusom na privredu proširilo i na fizička lica. Timski duh je doprineo da se smanji stres među zaposlenima, jer zdrava mikrosredina pozitivno utiče na sve aspekte poslovanja.

Među prednosti rada u Addiko banci spadaju i prilike za obuke i razvoj, gde se potencira da zaposleni predlože obuku za koju misle da bi dobro uticala na njihov lični razvoj. Juniori obavezno dobijaju mentora, postaju deo tima i imaju podršku da uče i napreduju.

Nešto drugačiji IT

Pomenuti Digital tim, koji radi na nivou grupacije, predstavlja drugačije okruženje koje pomalo odskače od onoga što se radi u IT sektoru. Umesto unajmljivanja specijalizovanih kompanija koje se bave razvojem bankarskog softvera, u Addiko grupi odlučili su da oforme sopstveni razvojni tim. Na taj način dobija se velika fleksibilnost rešenja, proaktivni pristup, neposredna komunikacija i brže reagovanje na bilo kakve promene. U fokusu je elektronsko bankarstvo, ali se Digital tim bavi i mnogim drugim novim servisima i tehnologijama za koje biste uglavnom morali da angažujete brojne eksterne izvođače.

E‑banking i m‑banking veoma su bitni u modernom bankarstvu, kao i njihov bezbednosni aspekt, jer ne postoji tolerancija na greške. Treba primeniti mnoge bezbednosne protokole koji su uglavnom novi za programere, što mnogi doživljavaju kao profesionalni izazov i motivaciju za napredovanje. Zbog tipa posla kojim se bavi Digital tim, Addiko banka nema stalno raspisan konkurs, ali je njihov HR uvek otvoren za talente i primaju nove ljude.

Šta se traži?

Addiko banka u IT sektor i Digital tim prima i seniore i juniore (trenutni prosek godina u IT sektoru je 40, a u Digital timu 37). Kod potencijalnih kandidata iskustvo nije presudno, već prepoznavanje potencijala. Traže se juniori koji su fokusirani na lični razvoj, žele da uče, pouzdani su i odgovorni. Kod seniora se traži dobro poznavanje potrebnih tehnologija. Specifično za Digital, na razgovorima možete dobiti neki zadatak koji treba obaviti ili poslati segment koda na kojem ste radili, sa sve obrazloženjem. Za IT sektor bitna je ekspertiza, odnosno iskustvo na sličnim pozicijama.

Ukoliko ste se prepoznali u ovom tekstu, a niste dosad razmišljali o banci kao novom poslovnom okruženju, imate priliku da iz prve ruke saznate kako je to raditi u IT sektoru banke, odnosno razvojnom Digital timu. Nove tehnologije, bezbednosni protokoli, veliki projekti, dinamično okruženje, sve to možete očekivati u IT‑ju Addiko banke, zajedno sa stabilnom sredinom, zdravim okruženjem, timskim radom i stalnim učenjem i unapređivanjem sebe i svog rada.

