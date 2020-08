Duplirana prodaja PS4 igara tokom pandemije

Tokom pandemije Korona virusa, ljudi su potrošili neočekivano mnogo novca na video igre. Sony je u svom poslednjem finansijskom izveštaju objavio da je prodato oko 91 milion kopija igara za PlayStation 4, tokom poslednja tri meseca, zaključno sa 30. junom 2020. godine.

Povećana prodaja za 83% u odnosu na planirano

Sada nikoga ne iznenađuje činjenica da je povećana prodaja od 83% u odnosu na planiranih 49,8 miliona igara u istom kvartalu prošle godine. Ekskluzive su prodavane impresivno, pa je tako prodato 18,5 miliona kopija igara. U odnosu na prošlu godinu, to je povećanje u odnosu na 11,7 miliona naslova prodatih u istom kvartalu prošle godine.

Većina ljudi ostala je u svojim domovima kada je krenula epidemija Korona virusa, pa ne iznenađuje da je 74% igara kupljeno digitalnim putem u poslednjem kvartalu. Pored toga Sony je objavio da PlayStation Plus broji oko 44,9 miliona članova, za oko 3,4 miliona više u odnosu na prethodni kvartal. Dok na jednoj strani prodaja igara raste, prodaja same PlayStation 4 konzole stagnira, jer je prodato 1,9 miliona PS4, a to je niže za 41% u odnosu na 3,2 miliona u istom kvartalu prošle godine. I podaci pokazuju da idemo ka novoj generaciji konzola, odnosno PlayStation 5, koji je najavljen za prazničnu sezonu.

Izvor: Engadget

