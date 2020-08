Uspešan probni let SpaceX Starship prototipa

Manje od godinu dana nakon što je Starhopper test raketa napravila uspešan let do visine od 150 metara, kompanija SpaceX je uspela da to ponovi i sa Starship prototipom u punoj veličini. SN5 raketa nije imala konusni dodatak na vrhu, ali to joj nije smetalo da se odlepi od zemlje i da se uspešno spusti na SpaceX Boca Chica lansirnoj rampi u Teksasu.

Za potrebe testiranja upotrebljen je Raptor motor, koji je SN5 raketu doveo do visine od 150 metara. Ilon Mask je najavio da će, pre nego što se na raketu postave zakrilca koja će omogućiti duže letove, uskoro nastaviti serija testova sa kratkim letovima.

Ovo je drugi uspešan SpaceX let za dve nedelje, nakon što je nedavno uspešno izveden let Crew Dragon-a sa dvočlanom posadom. Ovim je kompanija napravila ogroman korak napred za svoje svemirske brodove koji mogu da se koriste više puta.

Izvor: Engadget

