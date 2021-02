Earth Analog: Simulacija inspirisana filmom “Interstellar”

Earth Analog od vas pravi usamljenog putnika kroz svemir, kosmonauta koji se zaputio ka zvezdi Proxima Centauri ne bi li pronašao novu naseljivu planetu koja bi prihvatila čovečanstvo i pružila mu novi dom. Članovi prethodne ekspedicije su nestali pod misteriozni okolnostima, što stvara sumračnu atmosferu u simulaciji koja ima samo jednog igrača.

Ova simulacija je još zanimljivija ako se ima u vidu da se eksperti za Proxima Centauri interesuju i u pravom svetu – još je 2017. moglo da se čuje da NASA planira misije koje gledaju daleko u budućnost, a nakon što je objavljeno da je tim u okviru Jet Propulsion laboratorije počeo da planira misiju koja bi trebalo da pošalje letelicu u sistem Alpha Centauri 2069. godine. Letelica koja na put kreće za nešto manje od pedeset godina će biti zadužena za pronalaženje tragova života na i oko planete Proxima b, a Zemljani će sve to moći da posmatraju iz svojih, sa ove tačke gledišta, futurističkih fotelja. Eksperti ističu da je za planiranje ove misije potrebno toliko vremena jer tehnologija koja bi mogla da omogući ovo putovanje još uvek ne postoji. Tako će stručnjaci morati da sačekaju nove pogonske tehnologije, budući da je Alpha Centauri udaljena skoro 4,4 svetlosne godine, pa bi letelici koja putuje desetim delom brzine svetlosti bilo potrebno 44 godine da stigne na odredište. Tako se, sa znanjima koje trenutno imamo, ne očekuje da letelica stigne do sistema pre 2113. godine, a informacijama će za dolazak do Zemlje biti potrebne još 4,4 svetlosne godine.

Nova simulacija može da posluži dok čovek zaista ne stigne do udaljene galaksije, a za inspiraciju je poslužio i film „Interstellar“ iz 2014. godine. Roy van Ophuizen koji je kreirao igru kaže da je od momenta kada je pogledao film poželeo da napravi igru koja bi ponudila slično uzbuđenje. Razvijanje simulacije potrajalo je tri godine, a u tom procesu su nastali novi svetovi. Neke planete su crtane rukom, dok su druge nastajale uz pomoć programa, a krajnji rezultat stvara osećaj da se igrač zaista izgubio u nekoj dalekoj svemirskoj pustoši.

Earth Analog već može da se kupi za 20 dolara, a oni koji su je testirali tvrde da se isplati, posebno onima koji vole naučnu fantastiku.

Izvor: PC Gamer

Podelite s prijateljima

Tweet