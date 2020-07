Ekskluzivni review: ASUS ROG Phone III

ROG Phone 3 je formalno gejming telefon, ali je u praksi već treću generaciju zaredom ultimativni uređaj za one koji žele najbolje od svog pametnog telefona. ASUS se našao pred velikim izazovom – kako unaprediti nešto što je toliko ispred konkurencije, a da se ne pretvori u običnu iteraciju ubacivanja novog čipa. Pri svemu tome, valjalo je zadržati dosta onoga što je telefon činilo tako unikatnim, uključujući podršku za čitav ekosistem dodataka.

Na ove izazove ASUS je odgovorio rešenošću da ni za pedalj ne promeni dimenzije svog top-uređaja. ROG Phone III je u milimetar isti kao prethodnik, zadržava isti raspored komponenti, što znači da je moguće koristiti sve one dodatke koji proširuju funkcionalnost, s naglaskom na gamepad Kunai 3, TwinView Dock 3 i ostale gejming alatke koje zaista puno znače prilikom igranja. Lepo je videti da je kompatibilnost zadržana i na novoj generaciji uređaja u vremenu u kom najpoznatiji brendovi odbacuju tu vrstu posvećenosti.

Pet krucijalnih faktora

ASUS smatra da postoji pet suštinskih elemenata koji čine ultimativni gejming smartfon, kakvim smatraju ROG Phone III: beskompromisne performanse, vizuelni parametri (uključujući displej), dugotrajna baterija, gejming ergonomija i imerzivno gejming iskustvo, što kombinuje vizuelne i audio elemente s haptičkim iskustvom i bogatim mogućnostima prilagođavanja. Kompanija se svojski potrudila da u svakom od ovih domena unapredi iskustvo s odličnog ROG Phone II modela i podigne uživanje u korišćenju na još viši nivo.

Rezultati koje ostvaruje ASUS ROG Phone III: Geekbench 5 single/multicore, Geekbench compute, 3DMark (gornji red), PCMark Work, Computer Vision i Storage (donji red)

Performanse telefona su fantastične! Koristi osmojezgarni Snapdragon 865+ čipset, gde „+” označava overklokovani radni takt koji prvi put dostiže skoro 3,1 GHz. U kombinaciji s Adreno 650 grafičkim čipom, postižu se fenomenalni rezultati, tako da je podržan veliki broj igara koje danas rade u više od 60 fps, pa i te kako ima smisla upotreba ovog čipseta, ali i ekrana visokog stepena osvežavanja. Implementiran je X-mode režim rada, kojim se telefon overklokuje i ubacuje u režim u kome se otključava svaki promil performansi.

ASUS je redizajnirao rashladni sistem, uključujući i kompleksni vapour-chamber sistem hlađenja, uvećavši novi GameCool 3 hladnjak čak šest puta (!), i njime pokrio kako sam 865+ čip, tako i odvojeni 5G čip koji je deo sistema.

Kada na to dodamo odlične karakteristike aktivnog hladnjaka koji se isporučuje uz telefon u pakovanju, dolazimo do jednostavne činjenice da je stabilnost performansi ROG Phone III telefona na najvišem nivou! Nije samo reč o postizanju maksimalnog broja frejmova već i u održavanju frejmrejta stabilnim, te odlaganju pojave thermal throttling-a, koja dovodi do usporavanja tipičnog za telefone sa slabijim sistemima hlađenja. Sve ovo prati čak 16 GB LPDDR5 RAM-a, kao i strahovito brzo UFS 3.1 skladište od 512 GB.

AMOLED ekran je sada još bolji i precizniji. Dijagonala od 6,59 inča, rezolucije 2340 × 1080 piksela stiže s osvežavanjem od čak 144 Hz, koje se može podesiti u širokom rasponu, uključujući i automatsko setovanje kako bi se maksimalno produžilo trajanje baterije. No, to ni izbliza nije sve.

ASUS je unapredio odziv na komande (touch-sampling rate) na čak 270 Hz, latenciju dodira spustio na 25 ms, a Delta-E preciznost boja na manje od 1, uz podršku za 10-bitni HDR i 113% pokrivenost DCI-P3 opsega boja, čime je obezbedio maksimalan kvalitet reprodukcije sadržaja. Na sve to treba dodati TüV Rheinland sertifikat o niskoj emisiji plavog svetla, što je veoma značajno spram konkurenata zbog očekivanih dugih sesija na ovom telefonu. Ispod ekrana je smešten veoma precizan ultrasonični skener otiska prsta.

Unapređenja na svakom koraku

Baterija od 6000 mAh samo je vrh ledenog brega. Očekivano je da gejming telefon mora imati bateriju velikog kapaciteta, ali ASUS se potrudio da ode korak dalje. To je postigao PowerMaster softverom, koji je ugrađen u sistem i omogućava širok spektar opcija podešavanja baterije.

Prosto je neverovatno do koje se mere korisnik može „igrati” s podešavanjima, uključujući limitere nivoa napunjenosti, uključivanje Slow Charging opcije ili aktiviranje punjenja baterije u skladu s rasporedom, čime se apsolutno maksimizuje trajanje baterije i omogućava podešavanje u skladu sa željama i potrebama korisnika, a oni koji bolje poznaju kako funkcionišu baterije elektronskih uređaja, tako će izvući maksimum iz svog mezimca. Punjač od 30 W veoma brzo puni bateriju, dopunjavajući 4510 mAh kapaciteta za svega 46 minuta.

Novi Game-FX audio-sistem oslanja se na dva moćna stereo-zvučnika, koja su takođe unapređena u odnosu na prošlogodišnje izdanje. Razvijeni su u saradnji sa Dirac-om i stižu sa sopstvenim Smart NXP pojačivačima. Posebna pažnja posvećena je opciji Crosstalk cancelation, čime se poništavaju određeni negativni efekti stereo-zvučnika na maloj distanci, unapređenje basa, a tu su i Game Mode, korekcija impulsnog odziva i još mnogo toga što je učinjeno boljim. Prisutna su i četiri mikrofona.

Jedna stvar ipak se neće svima dopasti – 3,5-mm konektora više nema na samom telefonu! Kompanija je objasnila da prosto nije bilo prostora usled raznih uvećanja komponenti, ali je ponudila dva rešenja – USB-C-to-3,5-mm konvertor koji stiže u pakovanju, kao i korišćenje 3,5-mm konektora koji je ugrađen na AeroActive Cooler 3 (koji ima i funkciju postolja u horizontalnom režimu), tako da je ipak obezbeđen visok stepen kompatibilnosti. Kad smo već kod mana, telefon nema zvanični sertifikat vodootpornosti upravo zbog brojnih konektora koje poseduje.

AirTrigger 3 sistem s ultrasoničnim tasterima omogućava izuzetan stepen prilagođavanja telefona najrazličitijim komandnim sistemima. Umesto tradicionalnih tastera, ali i prethodnih ultrasoničnih tastera koji su prosto „glumili” standardne tastere, sada se mogu „interpretirati” različiti pokreti, uključujući dugi pritisak, klizanje, dupli pritisak, deliti veliki ultrasonični tasteri tako da glume više malih ultrasoničnih tastera i tako dalje. Sve ovo omogućava visok stepen podešavanja i prilagođavanja kontrola vašem način igranja kako biste u omiljenim igrama ostvarivali maksimalan učinak i izbegli tradicionalna ograničenja kontrolnog sistema.

Korisnički interfejs i opcije ASUS ROG Phone III telefona

Softver je Android 10, a dostupan je u ROG UI ili ZEN UI varijantama koje korisnik može slobodno da bira. Reč je o čistom Android-u koji radi munjevito. ASUS-ov Armoury Crate softver služi kao svojevrsni gejming portal, kao i Game Genie overlay koji se aktivira kada se pokrene igra. On donosi obilje opcija i mogućnosti podešavanja i prilagođavanja, a uvek je dostupan prostim svajpom sleva.

Najzad, tu su i kamere koje su na prethodnom telefonu bile korektne, ali ne više od toga. ASUS se sada još više potrudio i novi kamera-sistem obogaćen je po više aspekata. Osnovu sistema čini fenomenalni 64 MP Sony IMX686 senzor, koji podrazumevano nudi 16 MP fotografije (Quad Bayer režim), te 2x zum bez gubitaka. Otvor blende je f/1.8, veličina piksela 1,6 mikrometara, a moguće je i snimanje 8K videa u 30 fps, odnosno 4K videa u 60 fps. Obogaćene su i opcije snimanja, pa tako zatičemo Pro režime za sliku i video, HyperSteady Video u kome se koristi wide kamera za stabilizaciju, dinamični noćni režim snimanja…

Snimci kreirani ASUS ROG Phone III telefonom

Za ultraširokougaono snimanje koristi se kamera od 13 MP, dok 5 MP kamera služi za makro fotografisanje. Sve u svemu, kvalitet fotografija i videa je na nivou onoga što nude najbolji telefoni današnjice. Za selfije tu je i dalje standardna kamera od 24 MP, koja odlično obavlja svoj posao.

I dalje najbolji

ASUS je još jednom napravio fantastičan telefon, uspevši da gotovo u svakom detalju unapredi ROG Phone II, koji je po našem sudu bio telefon 2019. godine. Ima li bolje preporuke? Unapređena estetika, brojni hardverski pomaci, ali i razgranate dodatne opcije i mogućnosti softvera otkrivaće se korisniku tokom dugog perioda eksploatacije.

Nema nikakve dileme, ROG Phone III je najbolje što smo isprobali ove godine, pod uslovom da spadate u power user kategoriju i daleko nadilazi okvire „gejming telefona”, budući da se radi o sjajnom uređaju za sve korisnike koji žele vrhunski telefon. Pri tome, drugačiji je od svega što konkurenti nude jer ima nešto što sve više nedostaje mobilnim telefonima nove generacije – karakter! Sve preporuke s naše strane.

