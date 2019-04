Ekvador se suočio sa 40 miliona sajber napada nakon izručenja Asanža

Vlada Ekvadora suočena je sa odmazdom hakera zbog svoje odluke da dozvoli hapšenje Džulijana Asanža. Zamenik ministra za informacione i komunikacione tehnologije, Patricio Real, izjavio je da su u periodu od hapšenja, Internet stranice vladinih institucija ove države bile suočene sa više od 40 miliona sajber napada. Napadi su bili usmereni na uskraćivanje usluga sajtova, a ciljevi su bili gotovo svi sajtovi od državnog interesa, uključujući centralnu banku, interne službe i sajt predsednika Morena.

Napadi su dolazili iz različitih država, a najviše ih je bilo iz SAD-a, Velike Britanije, Austrije, Brazila, Francuske, Nemačke, Holandije i Rumunije. Utvrđeno je i da je značajan broj napada na sajtove institucija došao i iz samog Ekvadora. Real je naveo da nije bilo pokušaja (barem ne uspešnih), da se izbrišu ili ukradu neki podaci, već je fokus bio na tome da se preopterete serveri i da sajtovi ne budu dostupni.

Ekvador je bio Asanžov najbliži saveznik dok je na vlasti bio prethodni predsednik, Rafael Kore, koji je osnivaču Vikiliksa odobrio azil u ambasadi ove države u Londonu. On je i odlučno odbacivao sve tvrdnje Velike Britanije da ima pravo da uhapsi Asanža dok se nalazi na teritoriji ambasade. To se sve promenilo kada je Ekvador izabrao Morena za novog predsednika. On je Asanža video kao „nasleđeni problem“ i postepeno su mu ukidana prava koja je do tada imao (ograničavan mu je pristup Internetu i druge privilegije). Pretnja proterivanjem trajala je gotovo godinu dana pre nego što je konačno dozvoljeno njegovo hapšenje.

U tom svetlu, sajber napadi koji su se dogodili ne predstavljaju iznenađenje. Asanžove pristalice su se već dugo vremena pripremale za tu mogućnost, a broj izvršenih napada pokazuje koliko ih ima.

