Električne jegulje u prazničnom raspoloženju

Javni akvarijum u državi Tennessee ima neobičan način za obeležavanje praznika, pa električna jegulja ima sopstvenu novogodišnju jelku koju može da osvetli po želji.

Naime, svaki put kada ovaj stanovnik akvarijuma otpusti elektricitet senzori koji se nalaze u vodi punjenje isporučuju do naročitog seta zvučnika, koji ga potom konvertuju u zvuk i svetla. Svetla ipak nisu samo dekorativna, već i edukativna, budući da trajanje osvetljenja ukazuje na stanje u kojem se jegulja trenutno nalazi. Tako brzo treperenje novogodišnjih sijalica ukazuje na to da jegulja konstantno otpušta male količine elektriciteta, što znači da je u potrazi za plenom, dok jača svetla znače i više elektriciteta i to da je jegulja uzbuđena ili da jede.

Praznična jegulja poznata je pod imenom Miguel Wattson, a ima i svoj Twitter nalog preko kojeg zainteresovani iz celog sveta mogu da prate praznične aktivnosti. Angažovanje na društvenim mrežama funkcioniše slično poput novogodišnje rasvete, pa Miguel šalje tvitove svaki put kada otpusti elektricitet iznad određene voltaže, što znači da je aktivan tokom cele godine.

