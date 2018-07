Eleminisanje rizika u procesima globalne transformacije

Od malih preduzeća do globalnih konglomerata: digitalna transformacija dešava se širom svih sektora i u organizacijama svih veličina. Iz mog iskustva, ona je jedna od ključnih odluka s kojom se menadžment susreće, a podaci to i potvrđuju

Istraživanja su pokazala da čak 96 odsto kompanija digitalnu transformaciju smatra važnom ili ključnom za svoj razvoj. S druge strane, MIT centar za poslovanje otkrio je da digitalna tran sformacija može imati izuzetno pozitivan efekat na poslovanje, podižući profitabilnost preduzeća za 26 odsto u odnosu na prosek. Međutim, pokušaj da se unapredinivo IT sistema i usluga otvara nekad i ozbiljne bezbednosne posledice i implikacije. Na primer, i pored visokog medijskog i regulatornog fokusa na bezbednost ličnih i kompanijskih podataka, može se desiti da bezbednost podataka koji prolaze kroz ,ili se čuvaju na cloud­u bude zanemarena. S obzirom na to da se projek ti digitalne transformacije često oslanjaju na korišćenje infrastrukture i servisa osposobljenih za cloud, rizici koje nedostatak obezbeđivanja podataka donosi često su veći od koristi. IT be zbednosni incidenti vezani za cloud servise nisu retki i spadaju među one kod kojih je proces oporavka preduzeća najteži. Naše istraživanje ukazuje na to da incidenti koji utiču na IT infrastrukturu hostovanu od trećih lica, košta ju 1,67 miliona dolara za velika i 117.000 dolara za mala i srednja preduzeća. Umesto da donesu korist kompanijama, strategije digitalne transformacije zapravo ih mogu učiniti izloženim i ranjivim na sajber napade. Sudeći prema agenciji za marketing istražvanja Forrester, svaki treći (31 od sto) donosilac IT odluka već je zabrinut zbog bezbednosnih aspekata digitalne transformacije. Upad u podatke ili be zbednosni incident mogao bi da utiče na strategije transformacije i samim tim na inovacije preduzeća i njegov rast. Kako bi osigurala bezbedan i uspešan pristup transformaciji, preduzeća moraju imati na umu sajber bezbednost kada se bave planiranjem, procesima i ljudima.

Planiranje

Iako se strategije digitalne transformacije razlikuju u zavisnosti od vrste poslovnih planova, kompanija Aberdeen Group identifikovala je tri ključne tehnologije digitalizacije koje imaju najveći potencijal da utiču na operacije: Internet stvari. Devet od deset preduzeća sada koristi cloud računarstvo u nekom obliku kako bi poboljšalo efikasnost ili povećalo svoju infrastrukturu u skladu s potražnjom.

(IoT) – zbog svoje sposobnosti da pruži operaciono znanje; cloud tehnologiju – zbog svoje skalabilnosti; big data analitiku – jer možetransformisati podatke u prediktivne i proaktivne uvide u poslovanje. Digitalna transformacija često podrazumeva i potrebu da se operacijeobavljaju rastućom IT infrastrukturom. Cloud okruženja pružaju neophodnu skalabilnost, a prihvatanje IoT­a podrazumeva povezivanje novih uređaja širom proizvodnih linija, fabrika i ostalih radnih mesta svakoga dana, a potom i analizu proizvedenih podataka. Međutim, predu zećima može nedostajati vidljivost i pouzdanost kada se radi o njihovim podacima prilikom primenjivanja ovog pristupa. To informacije izlaže riziku od kompromitovanja ili čak enkriptovanja putem virusa poput Zepto rensomvera, koji se širi preko aplikacija za skladištenje na cloud servisu. Planiranje načina za izbegavanje ovakvih problema ključno je kako bi se osigurala bezbednost digitalne transformacije.

Procesi

Kao što je već spomenuto, prihvatanje strategija digitalne transformacije podrazumeva pojednostavljenje procesa prenosa i deljenja podataka. To znači da sajber bezbednost mora da bude ugrađena u bilo koji proces vezan za podatke od samog početka, ako želimo da oni budu bezbedni. Devet od deset preduzeća sada koristi cloud računarstvo u nekom obliku kako bi poboljšalo efikasnost ili povećalo svoju infrastrukturu u skladu s potražnjom. I dok preduzeća postaju sve agilnija, to takođe utiče i na transparentnost otkrivanja podataka. Podaci „u pokretu“ (uključujući podatke koji seskladište i o brađuju u cloud o kruženjima ili u okviru IT infrastrukture trećih lica), suočavaju preduzeća s novim bezbednosnim problemima i, samim tim, s novim troškovima. Prema našem istraživanju, najskuplji incidenti sajber bezbednosti u protekloj godini bili su vezani za cloud o kruženja i zaštitu podataka. I kod malih i srednjih preduzeća, dve trećine najskupljih incidenata sajber bezbednosti vezani su za cloud servise. Obrada podataka “u pokretu” neizbežan je deo digitalne transformacjie. Međutim, visoku iznosi troškova osiguranja bezbednosti, koji idu zy nju, mogli bi da prestavljaju pretnju za budućnost strategije digitalne transformacije. Ključ je da se bezbednost ugradi u boradu podataka u svakom koraku: bilo da je to kroz ugovor o nivou usluge s provajderima treće strane ili kroz odabir cloud servisa sa odgovarajućijim mehanizmima enkripcije i povratka podataka.

Ljudi

S obzirom na to da su incidenti sajberbezbednosti tako skupi i dalekosežni, upravni odbori imaju sve veću ulogu u raspravi oko sredstava koje se odvijaju za sajberbezbednost, kao deo šire rapsrave o digitalnoj transformaciji. Naše istraživanje ukazuje na to da se glavni menadžeri sada osećaju kao da imaju lični i profesionalni ulog kada se radi o promenama. Preduzeća sada troše gotovo trećinu svog IT budžeta (8,9 miliona dolara) na sajber bezbednost, što pokazuju značaj koji je top-menadžent voljan da pripiše bezbednosti.

Takođe, očekuje se da će budžeti za IT bezbednost porasti u naredne tri godine za sva tri segmenta – i veoma mala preduzeća i velika preduzeća predviđaju da će potrošiti 15 odsto više na sajberbezbednost u ovom periodu, dok mala i srednja preduzeća na sličan način predviđaju porast od 14 odsto. Izvršni direktori prepoznati su kao glavni pokretači promena digitalne transformacije. Oni unapređuju svoje strategije, menjaju svoje statove i angažuju ljude za pozicije poput glavnog digitalnog direktora, imajući na raspolaganju autoritet i budžet kako i ostvarili promene. Ono što je svakako jasno jeste to da je najbolja šansa za uspešno sprovođenje digitalne transformacije onda kada su procesi vezani za podatke bezbedni i zaštićeni od ranjivosti. Ipak, kako bi to postigle, kompanijama je potreban pouzdan partner koji im može pružiti najbolja tehnička rešenja, dovoljno fleksibilna kako bi se prilagodila potrebama preduzeća.



Ilijana Vavan, Direktorka kompanije Kaspersky Lab za Evropu

Podelite s prijateljima

Tweet