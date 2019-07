Elon Mask je očigledno hrabar čovek jer većini ljudi ne bi bilo svejedno ukoliko bi dobili zahtev za isplatu 100 miliona dolara od porodice Eskobar. Kako se vlasnik Tesla automobila zamerio bratu najvećeg narko bosa u istoriji? Kako stvari stoje, problem (i rešenje) je – bacač plamena.

Robert, brat Pabla Eskobara, uputio je javni zahtev Elonu Masku da isplati 100 miliona dolara ili da preda akcije svoje kompanije u toj vrednosti ukoliko ne želi da mu se desi – tužba. Naime, brat popularnog kralja kokaina je vlasnik kompanije Eskobar Inc. koja prodaje bacače plamena koji izuzetno liče na Not-a-Flamethrower od kojih je Mask zaradio milione.

Iako deluje kao neka vrsta reketiranja, ispostavilo se da postoji osnovama sumnja da je Elon Mask pokrao brata Pabla Eskobara?!? Kako stvari stoje, neko iz Elonove ekipe je proveo vreme u društvu Eskobara gde se zadenula priča o bacačima plamena. Da podsetimo, Elonova The Boring Company najavila je ovo efikasno oružje protiv zombija (i White Walkera) u januaru 2018. godine. To je interesantan tajming, s obzirom na to da je gostovanje kod Eskobara bilo u leto 2017.

Iako bi trebalo da se zabrine za svoje zdravlje, Elon Mask (Elon Musk) je jednostavno objasnio Eskobaru da “to nije bacač plamena”, jer se tako zaista zove. E ako je tako, onda izvinite – verovatno (ni)je rekao brat čuvenog vođe narko kartela.

Bacač plamena razlog rasprave između Maska i Eskobara

Interesantno je kako je Eskobar došao na ideju za ručnim bacačem plamena. Verovatno ste i vi imali problem kako se rešiti milijardi dolara u kešu. Porodica Eskobar je to rešavala spaljivanjem novčanica:

“Želim da ljudima pružim mogućnost da spaljuju novac, baš kao što smo to radili Pablo i ja. Mislim da sam spalio nekoliko milijardi dolara tokom godina. Bukvalno sam spaljivao novac, iz mnogo razloga.”

I dok Eskobar razmišlja kako da tuži Maska, već je krenula prodaja Escobar Inc. bacača plamena. On se prodaje po ceni od 250 dolara što je duplo jeftnijie od Elonovog modela. Ako pogledate kako izgleda dizajn Eskobarovog modela, ne možemo se oteti utisku da je tu neko nekoga pokrao.

Možda je Elon toliko opušten jer zna da ako bude nekih problema sa kartelom, uvek može da se odseli na Mars ili da se odbrani sa kiborgom zmajem kojeg želi da napravi. Šta god da se desi, velika je verovatnoća da će biti nešto zabavno.

Izvor: Teslarati

Podelite s prijateljima

Tweet