Elon Musk preuzeo Twitter i pootpuštao rukovodioce

Elon Musk je zvanično preuzeo Twitter. Bogataš je na kraju balade ipak platio 44 milijarde dolara za preuzimanje jedne od najuticajnijih društvenih mreža današnjice, koja je postala njegovo privatno vlasništvo.

Prvi potezi – otpuštanja i zadržavanje stare politike?

Premda je u svojim javnim nastupima tvrdio da je primarni motiv preuzimanja bio da se omogući sloboda govora, Elon Musk se nekoliko meseci borio na sudu da mu se dozvoli da se povuče iz sporazuma o preuzimanju. Slično tome, uprkos pričama o dozvoljavanju slobode govora, prvi komentar Musk-a je bio: “Twitter ne može tek tako da postane razuzdano mesto koje je slobodno za svakoga”.

Da li je reč o želji da se umire strahovi oglašivača ili o nekom taktičkom potezu, tek ove najave vezane za buduću politiku kompanije Twitter ne daju previše nade u promenu politički motivisanih poteza kakve smo viđali u prošlosti, poput samovoljnog uklanjanja naloga na društvenim mrežama. Ostaje da se vidi i šta će Elon Musk uraditi povodom botova, za koje je pre preuzimanja tvrdio da čine većinu korisnika na ovoj društvenoj mreži.

Ovakvo ponašanje ne čudi i nije po prvi put da Musk priča jedno, a radi nešto drugo. Na sličan način je obrazlagao selidbu Tesle u Teksas brigom o radnicima, problemima vezanim za gužve, željom da se poveća produktivnost i slično, da bi se na kraju ispostavilo da nijedan radnik ili pogon nije preseljen, već da je samo promenjena poreska adresa koja je postala teksaška umesto kalifornijska.

Otkazi za rukovodstvo

Ipak, da nije sve tako sumorno pokazao je prvi potez ekscentričnog milijardera. On je uručio otkaz praktično kompletnom rukovodstvu kompanije Twitter – na izlaznim vratima su se našli direktor Parag Agraval, finansijski direktor Ned Sigal i direktor pravnog sektora Vidžaja Gade. Otkaz je dobio i “glavni savetnik”, a neki bi rekli i glavni guru kompanije, Šon Edžet. Oni će, naravno, iz kompanije otići daleko bogatiji, i sasvim sigurno će im prijati Musk-ove milijarde, s obzirom da su se i na sudu borili da se kupovina sprovede do kraja, iako su bez ikakve sumnje znali šta ih čeka. Videćemo da li će otpuštanja biti sprovedena i po dubini kompanije, kao što je Musk najavio.

Za sada nema ozbiljnih najava promene politike kompanije, a Musk je sada u velikim nedoumicama kako ići dalje. Prve najave su bez sumnje date da se umire finansijeri, oglašivači i javnost, pa prave poteze treba očekivati u narednim danima. Ukoliko se sa otpuštanjima pretera, ne bi trebali da iznenade ni eventualni tehnički problemi u radu ove društvene mreže. Međutim, potez koji je uradio Elon Musk bi mogao da pokaže svima koliko su rukovodeći kadrovi zapravo – precenjeni i preplaćeni.

Elon Musk je tvitovao: “Ptica je oslobođena”, odnosno “The bird is freed”. Da li će tako zaista biti, ili on smatra da je slobodno samo ono što on poseduje, videćemo uskoro. Elon Musk je dao određene nagoveštaje da želi da pretvori Twitter u “aplikaciju za sve” tj. “everything app”, ali u moru praznih, prevremenih i lažnih obećanja koje milijarder daje svakoga dana (rešavanje saobraćajnih problema gradnjom tunela, putovanja na Mars, promocija kriptovaluta, Tesla će biti profitabilna 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019…) ostaje da se vidi da li će i u kojoj meri ispuniti makar svoje osnovne teze o potrebi slobode govora, o uklanjanju botova i ukidanju zabranjivanja korisnika na ovoj društvenoj mreži.

