Da li bi slušalice na solarnu energiju mogle biti sledeće koje morate imati?

Ako ste tip osobe koja zauvek zaboravlja da napuni svoje bežične slušalice, pomoć bi vam konačno mogla biti pri ruci.

Prve komercijalno dostupne slušalice na solarnu energiju su u prodaji

Modeli švedske firme Urbanista i nemačkog sportskog giganta Adidas imaju solarne panele ugrađene u trake za glavu. U svakom slučaju, fleksibilne panele proizvodi druga švedska kompanija, Exeger, koja je provela prošlu deceniju radeći na tome da ih učini laganim, tankim i dovoljno snažnim da obavljaju posao. Exegerov šef Đovani Fili kaže da je to i pitanje pogodnosti i, što je još važnije, da se radi ispravna stvar u vezi sa životnom sredinom. „Punjenje – svi ga mrze“, kaže on. „Ali svaki put kada ništa ne punite koristeći električnu mrežu, to je dobra stvar za svet. Nova generacija mladih odraslih očekuje da će im se ponuditi alati za činjenje dobra za životnu sredinu, i to je ono što mi nudimo“.

Exeger-ovi solarni paneli se zovu Powerfoyle i debljine su samo 1,3 mm. Tehnologija se zasniva na trakama od titanijum dioksida prekrivenih prirodnom bojom. Vrlo jednostavno rečeno, boja apsorbuje fotone iz svetlosti, koji se zatim pretvaraju u elektrone. Dok su otprilike samo upola efikasniji od standardnih solarnih panela na bazi silicijuma iste veličine na punom suncu, paneli od titanijum dioksida su, pored toga što su znatno tanji, mnogo lakši i jeftiniji za proizvodnju. Slušalice na solarni pogon i dalje imaju ugrađenu bateriju koja može da napaja do 80 sati reprodukcije. To je ono što puni Powerfoyle traku.

Gospodin Fili kaže da trenutno ova tehnologija može da stvori snagu od jednog sata „od samo 20 minuta engleskog ili švedskog letnjeg sunca“. Ipak, paneli takođe mogu da stvore određenu snagu od veštačkog svetla, kao što je unutrašnje osvetljenje, tako da je ideja da se slušalice uvek pune osim ako nije gluvo doba noći. A slušalice i dalje imaju utičnicu ako je potrebno rezervno napajanje nakon duže upotrebe. Gospodin Fili dodaje da je malo verovatno da će solarni paneli biti dodani mobilnim telefonima u skorije vreme, jer mnogi od nas drže svoj telefon u džepu, pa stoga nemaju pristup svetlu. Umesto toga, on predviđa da se paneli postavljaju na odeću i torbe ljudi, a telefoni da se pune iz njih. Finska kompanija Planno već proizvodi tkanine koje imaju ugrađene solarne panele. Firmu vodi Elina Ilen, koja je takođe profesorka na Katedri za tekstilno i papirno inženjerstvo Politehničkog univerziteta Katalonije i vodeći stručnjak za elektroniku tekstila koji se može nositi. Umesto da proizvodi odeću koja može da napuni vaš mobilni telefon, kompanija se fokusira na odeću koja se može prati sa ugrađenim senzorima na solarni pogon.

Oni mogu pratiti različite aspekte zdravlja korisnika, kao što su otkucaji srca, temperatura, držanje, kvalitet sna i nivoi telesne masti. „Iako ove solarne ćelije proizvode dovoljno energije za napajanje nosivih uređaja, postavljanje solarne ćelije iza tekstila nikada neće imati istu efikasnost prikupljanja energije kao solarne ćelije na direktnoj sunčevoj svetlosti“, kaže gospođa Ilen. “Debljina, gustina, struktura, boja i završni tretmani tekstila će imati uticaj na količinu potencijala za prikupljanje energije”. Ona dodaje: „Nosivi proizvodi zasnovani na tekstilu jedno su od najboljih rešenja za kontinuirano praćenje zdravlja jer je lakše postići prihvatljivost proizvoda. Pacijenti već nose odeću, ova tehnologija se može sakriti ispod tkanine kako bi se obezbedila udobnost i diskrecija“.

Na Univerzitetu Loughborough istraživači imaju drugačiji pristup tkaninama koje proizvode energiju. Umesto da koriste solarne ćelije, oni sakupljaju statički elektricitet koji se stvara kada se osoba kreće i pretvara ga u upotrebljivu energiju. Tehnologija se zasniva na sićušnim pretvaračima energije zvanim triboelektrični nanogeneratori (tengs). Napravljeni su od vlakana kao što su pamuk, poliester i najlon, koji su prekriveni polimernim premazom koji privlači statiku. Ovi fleksibilni, rastezljivi, perivi tengovi se zatim mogu tkati ili plesti u tkaninu odevnih predmeta. „Cilj je da se proizvede tekstil koji stvara energiju kao što su majice, osnovni slojevi i pantalone koji su veoma slični našoj redovnoj odeći, ali sposobni da generišu električnu energiju ili deluju kao senzori za merenje pokreta tela”.

Dr Dharmasena, naučni saradnik Kraljevske akademije inženjeringa i predavač na Loughboroughu, dodaje da bi u budućnosti tengovi mogli da se koriste u kombinaciji sa solarnim panelima za kreiranje hibridne odeće koja proizvodi energiju. Denise Vilson, autorka knjige Vearable Solar Sistems, nada se da će se tržište odeće na solarni pogon značajno proširiti u narednim godinama. „Mislim da bismo mogli imati koristi od više mašte kada je u pitanju marketing nosivih solarnih paketa“, kaže profesorka Vilson sa Odseka za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Vašingtonu. Ona dodaje da će najveća oblast za rast verovatno biti odeća koja može da puni mobilne telefone i druge prenosive elektronske uređaje. „a prosečnog potrošača to može značiti mogućnost punjenja u pokretu.

Ali da bi takva odeća bila široko rasprostranjena, sistemi solarnih panela će morati da traju najmanje godinu dana bez značajnog gubitka efikasnosti.

Izvor: Bbc

