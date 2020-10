Elon Musk: Prvo naselje na Marsu do 2050. godine

Elon Musk je proteklih godina svašta obećao – od pametnih autobusa do Neuralink čipa za povezivanje ljudskog mozga sa kompjuterom, a među obećanjima je i ono o prvom gradu na Marsu koji se, kako kaže izvršni direktor kompanije SpaceX, očekuje do 2050. godine.

Budući građani Marsa bi do svoje nove planete trebalo da stignu uz pomoć Starship letelice, koja je i konstruisana sa namerom da ljudske putnike prevozi do Crvene planete i nazad. O tome se govorilo i na godišnjoj konferenciji Mars Society, te je Musk tom prilikom govorio o planiranim ciljevima koji su u vezi sa marsovskom naseobinom. Između ostalog je ponovo spomenuo i svoju glavnu motivaciju za kolonizaciju Marsa, a to je njegovo uverenje da će se prozor za naseljavanje drugih svetova zatvoriti brzo nakon što se otvori – zbog toga što Musk pretpostavlja da bi nakon ubrzanog napretka mogla da dođe neka velika katastrofa. Iako kao godinu osnivanja marsovskog grada navodi 2050, za održivost će biti potreban mnogo ozbiljniji period, budući da teraformianje, između ostalog, traži vreme.

Sve je više eksperata koji raspravljaju o tome kako bi ljudska naseobina mogla da utiče na to kako čovečanstvo vidi svoju budućnost – takav grad ne samo da bi mogao da posluži kao „čamac za spasavanje“ od katastrofa na Zemlji, već bi mogao da dovede i do novih tumačenja društva i identiteta. Tako bi, na primer, nacija koja bi se rodila na Marsu u jednom trenutku mogla da prestane da zavisi od Zemlje, a kada postane samoodrživa, što bi, na kraju, moglo da dovede do rađanja identiteta koji ima svoju priču, a taj narativ počinje onog trenutka kada se napusti rodna Zemlja.

