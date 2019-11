Elon Musk: Za prvo održivo naselje na Marsu biće potrebno hiljadu Starship letelica

Elon Musk je odlučio da detaljnije progovori o planovima za “pohod” na Mars, i to ne samo o putovanju do Crvene planete, već i o akcijama koje bi dovele do prvih održivih naselja. Tako bi u okviru ovih dugoročnih planova ljudi postali interplanetarna vrsta, i to ne za sto ili dvesta godina, već, kako tvrdi Musk, mnogo ranije.

Lansiranje jedne Starship letelice košta oko dva miliona dolara, a za teraformiranje Marsa biće potrebno daleko više od jednog Starship broda. Naime, Musk tvrdi da će za uspešnost projekta biti neophodno bar hiljadu letelica, koje će poslužiti za prevoz tereta, građevinskog materijala i posade, a za čitav proces će, kako se procenjuje, biti potrebno bar 20 godina.

Da bi se uopšte razmišljalo o naseljima na Marsu neophodno je da bar jedna letelica sa posadom stigne do ove planete, pa je prva misija planirana za 2024. godinu, ali je mnogo onih koji veruju da je to prerano, i da će prvi ljudi na Crvenu planetu stići značajno kasnije.

