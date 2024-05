Epic Games vam poklanja dve video igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Orcs Must Die! 3 i Cat Quest II. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 9. maja, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Orcs Must Die! 3 je igra koja može da se igra više puta, nasamo ili s prijateljima. Oni koji su je igrali kažu da donosi veliko zadovoljstvo i da je do sada najbolja u ovom serijalu. U pitanju je veliki rat u kojem Orke vode, bar dok igrač ne uzme stvar u svoje ruke i počne da secka i puca kako bi hordi stao na put (i sam naziv igre kaže da je Orkama kraj). Izašla je 2021. godine, ali se ljubitelji zaklinju da je i u maju 2024. najbolja kada je ovaj žanr u pitanju.

Cat Quest II je igra iz 2019. godine, RPG, otvoreni svet s puno mačaka. U fantastičnom realmu ratuju psi i mačke, a igra je napravljena za jednog ili više igrača. Junaci imaju odličan smisao za humor, čak i tokom okršaja. Evo šta kaže jedan igrač:“ ovo je igra s kojom sam proveo celu godini – igrao sam je sam, sa svojim četvorogodišnjim sinom, sa svojom partnerkom. I svaki put je bila savršena“.

Ljubitelji otvorenih svetova, ali i oni koji vole RPG, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Orcs Must Die! 3 inače košta oko 28 evra, a Cat Quest II oko 14 evra.

