Epic poklanja: Igrajte šah potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Chess Ultra i World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi. Zainteresovani će moći da ih besplatno preuzmu sve do 30. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Chess Ultra nazivaju najboljom igrom za ljubitelje šaha, a mnogi tvrde da oduzima dah. Tu je i podrška za Oculus Rift i HTC Vive, pa nudi potpuno VR iskustvo. Oni koji su je isprobali kažu da igrač ne samo da može da nauči da igra šah, već i da poboljša svoju igru ukoliko poteze već drži u malom prstu.

World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi je premijum verzija igre koja već neko vreme može da se igra besplatno. Borbe su napete, ali svaki igrač može da pobedi, najpre uz pomoć bogatog izbora brodova koji su ostali upamćeni u istoriji. Isprva može da izgleda sporo, ali uskoro okupira pažnju, pa nepažljivi korisnici mogu da potroše sate na otvorenom moru.

Ljubitelji šaha, ali i oni koji vole borbe na otvorenom moru, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Chess Ultra inače košta oko 12 evra, a World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi oko 22 evra.

