Epson i Usain Bolt nastavljaju partnerstvo u cilju promovisanja štampanja bez kertridža širom Evrope

Epson i Usain Bolt nastavljaju svoju misiju čiji je cilj promocija benefita štampanja bez kertridža u domaćinstvima i malim preduzećima širom Evrope. U narednih 12 meseci, globalni tehnološki lider će obnoviti svoje partnerstvo sa najuspešnijim sprinterom svih vremena.

Prateći uspeh prošlogodišnje kampanje, Usain, najbrži čovek na svetu, ponovo će se pojaviti kao lice Epsonovog EcoTank-a u novoj kampanji koja promoviše revolucionarni štampač koji donosi uštedu. Nova kampanja će se takođe proširiti na više Epsonovih proizvoda svetske klase, uključujući projektore za kućni bioskop, profesionalne štampače velikog formata, poslovne skenere i štampače etiketa.

Više od 75 miliona ljudi širom Evrope je već imalo prilike da vidi prošlogodišnju kampanju za Epsonovu EcoTank seriju sa atletskom zvezdom kao zaštitnim licem, koja je uključivala TV oglašavanje, outdoor, onlajn, POS, društvene medije i PR. Kampanja je pomogla da Epson zadrži globalnu vodeću poziciju u oblasti proizvodnje štampača sa rezervoarom za mastilo. Štaviše, širom sveta je prodato preko 70 miliona EcoTank štampača od njihovog lansiranja 2010. godine, a 8 od 10 štampača sa rezervoarima u Evropi proizvodi Epson.

Nova kampanja, koja će biti lansirana krajem meseca širom Evrope i Afrike predstaviće Usaina, osmostrukog osvajača zlatne olimpijske medalje, u nizu zabavnih reklamnih sadržaja na prodajnim mestima, Internetu, društvenim mrežama i u javnosti. Usain će takođe učestvovati u novoj televizijskoj kampanji koja će se emitovati početkom 2023. godine u pojedinim zemljama. Usain će na svoj jedinstveni način pokazati kako ćete sa EcoTank štampačima, bez kertridža sa mastilom uz jedno punjenje bez muke1 biti obezbeđeni do tri godine, uštedeti i do 90 % na troškovima štampe. EcoTank štampači eliminišu komplikacije za vreme štampanja zbog upotrebe kertridža i umesto toga dolaze sa bočicama sa mastilom koje su visoke efikasnosti. Jedan set boca sa mastilom ekvivalentan je količini od 72 kertridža sa mastilom što omogućava domaćinstvima i malim kancelarijama štampanje po izuzetno niskoj ceni po stranici. Kampanja će naglasiti kako Epson štampači korisnicima mogu uštedeti i do 90% troškova štampanja, sa mastilom koji se isporučuje direktno na adresu.

Komentarišući partnerstvo, Maria Eagling, direktorka marketinga kompanije Epson Europe rekla je kako „iako potrošači u nekim slučajevima ne smatraju štampače kao zanimljiva tehnološka rešenja, Usain zaista pomaže da naša efikasna rešenja za štampanje dobiju novu dimenziju u zabavnom, nezaboravnom i angažovanom tonu. Povratne informacije koje smo dobili od naših klijenata i sjajni rezultati koje smo videli u dosadašnjoj aktivnosti potvrđuju da je Usain zaista savršen partner, jer sve više ljudi shvata da je štampanje mnogo više od kertridža. Jedva čekamo da podelimo novi sadržaj koji smo kreirali i uverena sam da će svi uživati gledajući ga.”

Usain Bolt je izjavio: „Zaista sam uživao u prvih 12 meseci rada sa Epsonom. Ovogodišnja kampanja snimljena je za samo 4 dana u Londonu, i iako je bilo poprilično naporno, dobio sam priliku da radim razne stvari kao što je letenje na magičnom tepihu, pojavljivanje ispod kauča , joga, kuvanje, žongliranje, pa čak i prevrtanje flaša! Sve će biti otkriveno, ali mogu iskreno reći da štampanje nikada nije bilo tako zabavno”.

Kako biste bili u toku sa novom kampanjom, pratite Instagram nalog @EpsonEurope ili pogledajte najnoviji sadržaj na zvaničnom YouTube kanalu!

