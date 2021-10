Epson i Jusein Bolt potpisali ugovor o partnerstvu

Kompanija Epson je objavila da je sa Juseinom Boltom, najbržim čovekom na svetu, sklopila partnerstvo za region Evrope, Bliskog istoka, Azije i Rusije (EMEAR). Osmostruki osvajač zlatne olimpijske medalje i, po mišljenju mnogih, najveći sprinter svih vremena, Jusein će biti lice velike kampanje za izgradnju obaveštenosti o Epson EcoTank štampačima bez kertridža.

Jusein Bolt i Epson

Jusein Bolt će, zajedno sa Epson EcoTank štampačima, biti zvezda TV reklamne kampanje koja počinje krajem ove nedelje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Nemačkoj, i pojavljivaće se na bilbordima, onlajn u baner oglasima za veb-sajtove, na prodajnim mestima u velikim maloprodajnim objektima, kao i u društvenim medijima širom EMEAR regiona. Jusein će na svoj veseo način demonstrirati da Epson EcoTank štampači omogućavaju pristup „Just Fill and Chill“ – samo napunite mastilo i uživajte u jednostavnom štampanju bez kertridža u periodu od čak 3 godine.1

Preko 60 miliona EcoTank štampača sa rezervoarom za mastilo velike zapremine prodato je širom sveta od njihovog lansiranja na tržište 2010. godine, što je kupcima uštedelo do 90% troškova štampanja.2 Umesto kertridža, štampači imaju bočice sa mastilom velikog kapaciteta. Epson je nedavno osvežio nagrađivani asortiman EcoTank štampača, omogućavajući zauzetim domaćinstvima i malim kancelarijama da uživaju u jednostavnom štampanju po izuzetno niskoj ceni po stranici. Svi novi Epson EcoTank štampači sadrže tehnologiju bez zagrevanja Micro Piezo, pa možete da uživate u smanjenoj potrošnji energije i manje zamenskih delova.

Komentarišući ovo partnerstvo, Joširo Nagafusa, predsednik Epson Europe je rekao: „Jusein je savršen partner za nas! On je jedan od najprepoznatljivijih ljudi na svetu i njegov zanimljiv karakter će pomoći da naša ekonomična rešenja za štampanje budu predstavljena na zabavan, upečatljiv i interesantan način. S obzirom da sve više nas radi od kuće, i da savremena porodica ima sve više obaveza, sada je pravo vreme da povećamo obaveštenost o EcoTank štampačima i pogodnostima smanjenja troškova koje oni nude.“

Jusein Bolt kaže: „Oduševljen sam što ću raditi sa Epsonom na širenju vesti o EcoTank štampačima. Partner sam samo brendovima za koje verujem da mogu da naprave pravu razliku. EcoTank štampači otklanjaju mnoge frustracije koje izaziva štampanje sa kertridžima, tako da sve što može malo da olakša život mora da bude dobra stvar. Ali ovo je mnogo više od toga! Verujemo u iste vrednosti, na primer u izgradnju bolje budućnosti. Za Epson, to se odnosi na izgradnju poverenja kroz njegove proizvode, proizvode koji pomažu zajednicama da rastu i napreduju. A za mene je to inspirisanje drugih da slede svoje snove, bez obzira na to koliko su oni veliki ili mali.“

