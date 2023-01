Epson sumirao godinu i doneo važne zaključke o važnosti održivosti u poslovanju

Kompanija Epson poznata je po tome što dosta napora i resursa koristi za istraživanje i razvoj, pa je u skladu s tim najavljen i njen Evropski izveštaj o održivosti za 2021/22. godinu. U ovom izveštaju opisuju se uspesi kompanije ka postizanju održivijeg poslovanja, aktivnostima koje klijentima omogućavaju da i sami posluju na održiviji način, ali i razni programi koji služe tehnološkoj edukaciji, kao i širenju svesti o uticaju klimatskih promena.

U skladu s globalnim inicijativama, među kojima su i UN ciljevi održivoj razvoja, japanska kompanija se obavezala da će do kraja 2050. godine uložiti više od 700 miliona evra kako bi u potpunosti prešla na obnovljive izvore energije, uz smanjenje globalnih emisija štetnih gasova i prestanak korišćenja podzemnih resursa. Ono što Epson izdvaja od konkurencije jesu brojne inovacije koje doprinose smanjenju otpada, korišćenju tehnologije bez emitovanja toplote, kao i ekonomičniji proizvodi s dužim vekom trajanja, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti. Prethodne aktivnosti pokazuju da kompanija može dostići svoj cilj i u 2023. godini potpuno preći na kombinaciju energije dobijene od sunca, vetra, geotermalnih i hidroelektričnih izvora, što će doprineti smanjenju emisije ugljen-dioksida za 36.000 tona godišnje.

„Klimatski uticaji postaju sve očigledniji i ozbiljniji, a pozivi na delovanje u području održivosti nikad nisu bili jasniji. Epson ulaže finansijske i strateške napore u postizanje održivije budućnosti. Podstiče promenu, isporučuje rešenja korisnicima i gradi svest koja nam je svima potrebna kako bismo stvorili održiviji svet”, rekao je Yoshiro Nagafusa, predsednik i izvršni direktor kompanije Epson Europe B.V.

Pogled u budućnost

Osim održivosti, ispitani su i trendovi koji će uticati na oblikovanje radnih mesta do 2030. godine, kao i načini na koje firme mogu da se pripreme za promene u budućnosti.

Kako bi to postigli, lideri se moraju fokusirati na razvoj zasnovan na tehnologiji i humanosti, na čelu s ljudima koji imaju vizije i koji mogu voditi održivo poslovanje, jer kada se ljudska genijalnost oslobodi za inovacije kroz saradnju, samo nebo može biti granica. Zbog toga održivost mora biti centralni faktor kako samog rada, tako i radne industrije. To takođe zahteva da se korporacije ne usredsređuju samo na razvoj sopstvenog poslovanja već da uzdignu i druge sa sobom tako što će ulagati u zajednice, nova preduzeća i partnere, što će dovesti do većeg zajedničkog uspeha.

Imajući sve ovo na umu, preduzeća treba uvek da razmišljaju o načinima pomeranja granica svoje industrije, a dobar primer je i sama kompanija Epson koja svakoga dana uloži u proseku 1,14 miliona evra u istraživanje i razvoj kako bi doprinela razvoju inovativnih tehnologija. Uz to, određen je i budžet od 73 milijarde evra ka daljem razvoju održivih inovacija, kako bi postala ugljenično neutralna i oslobođena od oslanjanja na podzemne resurse do 2050. godine.

Epson obogaćuje živote, zajednice i organizacije tako što se usredsređuje na pravedno profitiranje nasuprot prekomernom rastu prihoda. Takođe, veliku pažnju posvećuje pružanju podrške održivom društvu kroz otvorena partnerstva i saradnje, rad s dobrotvornim organizacijama i umanjenjem zavisnosti od podzemnih resursa. Sve ove inicijative dovode do boljeg sveta koji nas okružuje i srećnijih pojedinaca koji u njemu žive i stvaraju.

