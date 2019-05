ERP rešenja: Optimizacija i implementacija s LOGIKom

Ako postavimo pitanje savremenom menadžeru da li je ERP trend ili potreba poslovanja, sigurno dobijamo odgovor da je to (osnovna) potreba. Ono što je zasigurno činjenica, jeste da se bez ERP‑a ne može zamisliti poslovanje, pogotovo u sve više pominjanim uslovima digitalizacije, industrije 4.0, poslovanja u cloud‑u, transformacije…

Postavlja se pitanje da li se gore pomenuti ERP koristi u potpunosti ili smo usled njegove sveprisutnosti zaboravili na njegovu suštinu? A tu se, naravno, nameće ključno pitanje, šta je suština ERP‑a? Suština je da kompanija uvodi ERP u svoje poslovanje kako bi na jedinstven način standardizovala, integrisala, automatizovala i na kraju optimizovala svoje poslovne procese. Pri tom Optimizacija uklanja suvišne aktivnosti i uska grla, doprinosi boljem iskorišćenju resursa, smanjenju troškova, povećanju kvaliteta proizvoda i usluga i, na kraju, povećanju profita.

Objedinite poslovanje

Danas je veoma čest slučaj da u jednom preduzeću egzistira po nekoliko rešenja koja rade zasebno ili, u najboljem slučaju, funkcionišu uz pomoć integracije. Ako uzmemo kao primer da u jednom preduzeću sektor nabavke, prodaje, proizvodnje ili računovodstva koristi različita rešenja u vođenju svog poslovanja, onda takva rešenja ne mogu nuditi optimizaciju poslovanja, tj. suštinski razlog postojanja ERP‑a. To je razlog što menadžeri manjih sektora nemaju širu sliku poslovanja ili pak proizvođač softvera nije u mogućnosti da pokrije sve segmente. Takav način organizovanja poslovanja dovodi do loše međusektorske komunikacije i dupliranja posla, što otežava menadžerima i vlasnicima donošenje odluka.

Slično je kada u okviru jednog preduzeća imamo više različitih delatnosti ili kad više različitih preduzeća posluju pod istom vlasničkom strukturom. Vlasnici ili menadžeri često nemaju drugog izbora, već da za svaku od njih koriste drugo softversko rešenje, a razlog je što mali broj rešenja pokriva veći broj različitih delatnosti. Samim tim, optimizacija i pojednostavljenje poslovanja „padaju u vodu“. Kao primer navešćemo firmu koja je iz svoje osnovne proizvodne delatnosti htela da investira u hotelsko ili ugostiteljsko poslovanje, ali je naišla na veliku prepreku jer se veoma teško može pronaći softver koji spaja te dve veoma različite delatnosti.

Široka paleta alata

Prepoznajući ove izazove na tržištu, Logik je odlučio da biznis klijentima ponudi paletu širokih alata i da na taj način zadovolji različite potrebe. Svejedno da li je vaša potreba da automatizujete komercijalu na terenu, smanjite broj grešaka i ubrzate rad magacionera, povežete lanac maloprodaja sa centralom, ili nešto sasvim drugo, Logik povezuje i optimizuje vaše procese. Jedni smo od retkih na tržištu koji imaju specijalizaciju u reciklažnoj industriji, industriji sakupljanja i prerade mleka, mesnoj prerađivačkoj industriji, u industriji proizvodnje vina i piva…

Pioniri smo u uvođenju cloud poslovnih sistema za preduzeća s distribuiranom mrežom svojih objekata. Takođe, jedni smo od retkih na tržištu koji sektor knjigovodstva potpuno spajaju sa Horeca sektorom, auto‑servisima, fitnes centrima, spa i kozmetičkim salonima, advokatskim kancelarijama itd. Naš ERP predstavlja izbor onih preduzeća koja žele da jednim rešenjem objedine sve segmente poslovanja i sve delatnosti kojima se bave.



Implementacija je ključni korak

U praksi se neretko dešava da preduzeće koristi dobar ERP, ali nema poboljšanja u poslovanju. Opšte je poznato da je ERP onoliko dobar koliko se dobro implementira. To nas opet dovodi do suštinskog pitanja – da li smo optimizovali sve procese? Dobro implementiran ERP podrazumeva mnogo više od instalacije programa i obuke korisnika za rad u njemu. Njegovom uvođenju prethodi ozbiljna analiza svih procesa u preduzeću. Tek sagledavanjem svega što radimo, kako radimo, kao i zbog čega to radimo, dobijamo informacije šta treba optimizovati. Drugi korak je plan implementacije u kome treba popisati na koji način ćemo optimizovati procese. Treći je, naravno, sama implementacija i testiranje u praksi. Ovde, takođe, treba navesti da završetkom implementacije ne završavamo, već počinjemo jedno dugo i teško putovanje zvano – poboljšanje i rast našeg poslovnog sistema.

Zbog svega navedenog, mi u Logik‑u posebnu pažnju posvećujemo procesu implementacije i timu Logik implementatora. Vodimo računa da ovaj tim stalno raste, kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Ovo su ljudi koji zahvaljujući znanju, iskustvu i posvećenosti veoma brzo sagledavaju trenutno stanje i ukazuju na kritične aktivnosti i procese. Svaki plan implementacije je drugačiji jer je i svako preduzeće priča za sebe. Važno je pratiti određenu metodologiju implementacije, ali je podjednako bitno prilagoditi je konkretnom preduzeću.

Zbog toga mi veoma kvalitetno i brzo sprovodimo procese kao što su obuka za rad u softveru, savladavanje otpora zaposlenih, prelazak na optimizovane aktivnosti. Stiče se zaključak da u eri informacionih sistema i tehnologija još uvek ključnu sponu optimizacije i implementacije čine ljudi. Zato smo mi svesni podrške koju treba da pružimo i zato je Logik tehnička podrška na raspolaganju 24 sata / 7 dana u nedelji. Kada našem ERP‑u dodate tim Logik implementatora, dobijate siguran recept za uspeh.

Danas je veoma čest slučaj da u jednom preduzeću egzistira po nekoliko rešenja koja rade zasebno ili, u najboljem slučaju, funkcionišu uz pomoć integracije. Logik rešava ove probleme!

Korisna adresa: logik.rs

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog ERP rešenjima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Podelite s prijateljima

Tweet