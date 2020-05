ESPN će prenositi NBA 2K ligaške mečeve

Ove nedelje je ESPN objavio da će tokom maja, svakog utorka emitovati ligaške mečeve u igri NBA 2K20. Ovo će biti prvi put da će ESPN emitovati mečeve NBA 2K lige, kojom inače upravlja NBA liga. Neki od mečeva biće prikazivani i na aplikaciji, u zavisnosti od toga kog dana će se igrati.

Utorkom od 19h mečevi NBA 2K lige

Utakmice NBA 2K lige biće prenošene do 19. maja, i to od 19 časova po srednjoevropskom vremenu. Mečevi će biti prikazivani na kanalu ESPN2. Sredom, četvrtkom i petkom, utakmiće ćete moći da gledate na ESPN aplikaciji i na sajtu ESPN.com. Uskoro će biti objavljen i raspored emitovanja mečeva koji će biti održani do 26. maja.

ESPN je u poslednje vreme počeo da emituje sve veći broj ovakvih mečeva, kao i raznih gejming liga, jer je epidemija Korona virusa uticala da se u svetu zabrani sport i sva tradicionalna sportska dešavanja. Fox televizija se takođe okrenula emitovanju gejmerskih mečeva, i u tom smislu oni su sklopili saradnju sa NASCAR-om za emitovanje virtuelnih trka u simulacionim vožnjama iRacing.

Izvor: The Verge



