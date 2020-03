Kineska LOL liga online zbog Korona virusa

Posle samo nedelju dana od početka sezone 2020. kineska liga u igri League of Legends je prekinuta zbog epidemije Korona virusa. Više od mesec dana kasnije, čelnici lige su odlučili da se liga nastavi, ali u drugačijem formatu.

Kineska LOL liga nastavlja se 9. marta

Zvanično, sezona se nastavlja 9. marta. Da bi sve funkcionisalo, potrebno je preduzeti neke mere predostrožnosti. Prva od tih mera jeste da svi igrači moraju da ispune 14-dnevni nadzirani karantinski period, pre nego počnu ponovo da učestvuju u mečevima.

Ono što je najvažnije od mera koje su donete jeste da liga prelazi na online format. Većina timova igraće van studija i arena, a neće biti ni navijača. Svi timovi igraće van svojih lokalnih sedišta, osim onih timova koji se nalaze u karantinskim zonama zbog Korona virusa. Ovakav format bi trebalo da funkcioniše sve dok postoji opasnost od širenja već pomenutog virusa. Čelnici ove profesionalne lige napomenuli su da će ovo biti prvi zvanični mečevi koji će se igrati u online formatu.

Kineska League of Legends liga jedna je od najboljih na svetu, sa unosnim partnerima poput Nike-a i svetskim šampionima koji dolaze upravo iz Kine. Prethodna dva svetska prvaka upravo stižu iz ove zemlje. Koliko Korona virus utiče na IT scenu, ali i e-sportove i njihove lige. Overwatch mečevi su otkazani skoro, kao i mečevi u igri CS: GO. Trenutno se mnogi od njih igraju pred praznim arenama i studijima. Do sada je od Korona virusa umrlo oko 2,800 ljudi.

