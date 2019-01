EU je izglasala kontraverznu Copyright direktivu

Evropski parlament je glasao sa 438 glasova za i 226 glasova protiv Copyright direktive, kontraverznog zakonodavstva koji ima za cilj ažuriranje online zakona o autorskim pravima u doba Interneta.

Ova direktiva je originalno odbačena u julu, prvenstveno zbog kritika upućenih Članovima 11 i 13. Član 11 se odnosi na to vlasnici sadržaja i novinske kuće dobijaju pravo da naplaćuju sadržaje kada kompanije kao što je Google linkuju njihove tekstove. Član 13 obavezuje platforme kao što su YouTube i Facebook da zabrane korisnicima da dele nelicencirani kopirajtovan materijal.

Kritičari kažu da će Copyright direktiva katastrofalno uticati na korisnike Interneta. Prema njima, Član 11 praktično će onemogućiti platforme kao što je Google News da prikazuje i deli informacije. Posledice Člana 13 biće još gore. On zahteva da platforme proaktivno sarađuju sa vlasnicima kopirajta u cilju sprečavanja korisnika da dele kopirajtovan sadržaj. Jedini način da se to uradi je da se detaljno skenira sav sadržaj koji se uploaduje na sajtove kao što su YouTube ili Facebook. To će predstavljati ogroman teret za sve platforme, a naročito one manje, i može da se iskoristi i kao mehanizam za efikasno cenzurisanje sadržaja. Iz tog razloga, mnogi uticajni ljudi u sferi Interneta, kao što su Džimi Vejls (osnivač Wikipedia-e) i Tim Berners Li (čovek koji je „izumeo“ World Wide Web), kategorički su protiv ove direktive.

Oni koji podržavaju direktivu kažu da su pomenuti argumenti protiv nje rezultat zastrašivanja velikih američkih tehnoloških kompanija, željnih da zadrže kontrolu nad najvećim platformama na Internetu. Oni ukazuju na postojeće zakone, kao i na amandmane na direktivu, kao dokaz da ona neće biti zloupotrebljena na pomenute načine. Među tim izuzecima za Član 13, nalaze se sajtovi kao što su GitHub i Wikipedia, dok izuzeci od „poreza na linkove“ (Član 11) omogućavaju razmenu hiperlinkova i sažetaka koji opisuju članke bez ograničenja.

Google je veoma slikovito pokazao šta misli od ovoj direktivi i kako će ona uticati na pretragu. Ipak, ova „pobeda“ zagovornika direktive nije konačna. Ona još mora da prođe finalno glasanje u martu ove godine i, ako se to desi, postaće aktivna za dve godine. U međuvremenu, postoji šansa da se ona „omekša“ u direktnim pregovorima, ili da će kompanije kao što su Google nastaviti da rade po starom, suočavajući se sa minimalnim (ili nikakvim) kaznama zbog toga.

Izvor: Engadget

