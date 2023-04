Evolucija „This Program is not responding“ poruke

Na YouTube kanalu Nobel Tech pojavio se interesantan video koji pokazuje kako se „čuvena“ Windows poruka „This Program is Not Responding“ menjala tokom protekle (skoro) dve i po decenije. Video započinje sa porukom na Windows 2000 OS-u i prikazuje njenu evoluciju sve do najnovijeg Windows-a 11.

Opcije „End Now“ i „Cancel“ pojavljivale su se i nestajale tokom različitih verzija Windows-a. Ponekad su korisnicima na raspolaganju bile i naprednije opcije kao što su „Check for a solution and close the program“, „Close the program“ ili „Wait for the program to respond“, a interesantno je da u najnovijoj verziji Windows-a, ona igzleda gotovo identično kao na 23 godine starom Windows-u 2000.

Još je interesantnije da sve to vreme Windows nije uspeo da reši problem aplikacija koje su se „zamrzavale“, a to se na ovom OS-u dešava mnogo češće nego na konkurentskim OS-ovima, ili na operativnim sistemima za telefone.

Izvor: Betanews

