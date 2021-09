Evropa kasni 21 godinu za zacrtanim ciljem smanjenja zagađenja

Evropa je napravila progres u smanjenju emisija gasova, ali to ni izdaleka nije dovoljno da bi se postigli zacrtani ciljevi. Naime, kompanija Enel uradila je istraživanje koje ukazuje da smanjenje emisije gasova u atmosferu nije dovoljno i da ovim tempom neće moći da se ostvari smanjenje od 55 procenata do 2030. godine, kako to želi Evropska Unija. Trenutna situacija je takva da će se taj procenat smanjenja dostići tek 2051. godine.

Stari kontinent takođe neće dostići ni cilj koji se tiče upotrebe obnovljivih izvora energije (40 procenata do 2030. godine). Sadašnjim tempom to će biti dostignuto 2043. godine.

Istraživanje je pokazalo da će EU morati da investira oko 3.6 triliona evra, kako bi se postigli zadati ciljevi. Ali to ne znači samo finansijska ulaganja, već i promenu načina razmišljanja na globalnom nivou. Takođe, neophodno je da najviše instance smanje birokratiju, kako bi se ideje, kojih ima dovoljno, mnogo brže pretvorile u konkretne akcije. To znači i da će evropske države morati mnogo više međusobno da sarađuju po ovom pitanju.

Možda biste mogli da postavite pitanje, zašto se jedna kompanija toliko brine o dostizanju ciljeva Evropske Unije. Iako ovo istraživanje treba da utiče i na svest građana (i prvenstveno Vlada evropskih država), postoji još jedan razlog za to. Naime, dodatna ulaganja u ove ciljeve pomogle bi i kompaniji koja je jedan od najvećih proizvođača opreme i rešenja za upotrebu izvora obnovljive energije. U svakom slučaju, poruka ostaje ista – Evropa mora dodatno da se potrudi ako želi da ispuni ciljeve koje je sama postavila.

