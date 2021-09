Samsung i umetnik Majkl Marfi najavili tanke Neo QLED televizore

Kompanija Samsung bila je domaćin umetničkog doživljaja za sva čula u londonskoj galeriji Sači sa perceptualnim umetnikom Majklom Marfijem. Oni su zajedno prikazali impresivnu spiralnu instalaciju koja se sastoji od jedanaest najsavremenijih Samsungovih super Neo QLED TV Infinity ekrana, putem koje je publika prisustvovala ekskluzivnom nastupu dueta Gorgon City koji izvodi elektronsku muziku na predivnom vidikovcu Skywalk Biokovo na jadranskoj obali u Hrvatskoj.

Neo QLED TV je zvezda

Producent ovog događaja Cercle je bio zadužen za snimanje ovog nesvakidašnjeg nastupa koji je uključio i premijeru pesme „Skywalk” ovog dueta, nazvane po čuvenoj lokaciji, a koji je publika mogla da prati preko super Neo QLED ekrana instalacije uz neverovatno realan kvalitet slike.

Ovo sveobuhvatno iskustvo predstavlja nastavak posvećenosti Samsunga stalnom kombinovanju umetnosti i tehnologije, uz vizionarski pristup Majkla Marfija. Na Marfijevoj spiralnoj instalaciji, visokoj oko 3,5 metra i postavljenoj u zamračenoj prostoriji, publika je putem ekrana prisustvovala ekskluzivnom nastupu dueta Gorgon City, dok su pokretna kamera i kinematografija ekipe Cerclea dočarale bogate pejzaže stenovitog Parka prirode Biokovo na južnoj obali Hrvatske – i to sve preko najsavremenijih Neo QLED 8K Infinity ekrana koji su prikazali i najsitnije detalje. Dok je počinjao nastup dueta Gorgon City na neverovatnom i arhitektonski složenom šetalištu od stakla, otkrivena je Marfijeva perceptualna instalacija sa jedanaest ekrana bez okvira i refleksije koji su bili usklađeni i poređani u obliku spirale radi posebnog vizuelnog efekta po kom je ovaj umetnik poznat.

„Veoma sam ponosan na ovu instalaciju. Ovo je prvi put da sam radio sa pokretnim slikama, tako da je bio pravi izazov da ih spojim ne na jednom, nego na jedanaest ekrana, i osećaj je stvarno sjajan. Naravno, posao su mi olakšali neverovatna produkcija Cercle i impresivan kvalitet slike Neo QLED ekrana, da ne pominjem činjenicu da su to najtanji Samsungovi ekrani do sada, ali sam presrećan što mi je ova instalacija pomogla da svoju umetnost podignem na viši nivo. Zato mi je tako drago što smo Samsung i ja zajedno radili na ovom projektu – jer navodimo gledaoce da vide svet u novom svetlu. Ja to radim uz pomoć savršenih perceptualnih trikova, a Samsung uz pomoć svojih savršenih ekrana”, izjavio je Majkl Marfi.

8K nikad upečatljiviji

Dok su se na ekranima bez okvira prelamale živopisne nijanse plave, narandžaste i zelene boje hrvatske obale uz neverovatno realan kvalitet slike, publika je ne samo preneta na scenu na jadranskoj obali, već je i, zahvaljujući Marfijevoj transformativnoj instalaciji, ušla u jedan potpuno drugačiji svet.

„Samsung se stalno trudi da pomera granice, a nema veće granice koju treba preći od dostizanja nove i sveže perspektive”, izjavio je Nejtan Šefild, rukovodilac TV i AV sektora kompanije Samsung. „Zato smo želeli da sarađujemo sa Majklom, jer njegov rad uvek prevazilazi granice između umetnosti i percepcije. Cercle radi to isto sa muzikom, filmom i kulturom. Cilj je da svojim korisnicima pokažemo kako svet može da bude ekspresivan, inspirativan i živopisan. Sa Majklom, produkcijom Cercle i neprikosnovenom vizuelnom snagom super Neo QLED ekrana smo napravili veliki korak ka svom cilju”.

„Ovo je prosto neverovatno”, rekao je osnivač kompanije Derek Barbola. „Snimali smo razne predivne scene širom sveta i znali smo da Skywalk video sa duetom Gorgon City neće biti izuzetak. Međutim, nijedan nastup koji smo snimali nije izgledao tako verno na ekranu. A u kombinaciji sa perceptualnom umetnošću Majkla Marfija, sve to se podiže na jedan viši nivo. To pokazuje da, kada iskombinujete muziku, film, umetnost i najbolji televizor na svetu, možete da napravite nešto zaista posebno.”

Velika je čast sarađivati sa Samsung i Cercle timom. Bilo je neverovatno iskustvo snimati na čuvenoj lokaciji koja, po našem mišljenju, savršeno odgovara ovoj pesmi. Oduševio nas je način na koji rade i nadamo se da će se ovaj video dopasti svima jednako koliko i nama”, izjavio je Met Robson-Skot iz dueta Gorgon City.

Samsung nov Neo QLED televizor pruža sveobuhvatno iskustvo i neverovatan doživljaj gledanja uz veran kvalitet slike, bogatstvo boja i tehnologiju bez refleksije u udobnosti sopstvenog doma. Uz super moćnu vizuelnu tehnologiju, dostupnu samo na Neo QLED 8K televizoru, zaista možete da iskusite nove perspektive. Više o modelima saznajte na ovoj stranici!

Snimak ovog ekskluzivnog nastupa možete pogledati i iskusiti nove prespektive iz prve ruke!

